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Зараз треба підтримувати ЗСУ та волонтерів, скільки хто може — бо хто, як не ми? - Ігор Кондратюк

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Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
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Україна має підтримувати військових, які стоять за її цілісність та свободу Новина оновлена 03 квітня 2022, 10:33
Україна має підтримувати військових, які стоять за її цілісність та свободу

Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк ексклюзивно для "Телеграфа" розповів про свій досвід війни та плани на мирне майбутнє

Ций складний час переживаю складно, як і вся країна. Відчув, що таке бути вимушеним переселенцем: село, в якому ми живемо — біля житомирської траси, і ми вирішили бути подалі від бойових дій. Відчув, що таке, коли снаряд нівечить твій будинок

Нічого, відбудуємо! Аби наші захисники з ЗСУ були цілими і неушкодженими, і гнали ворога з української землі!

Переказуємо потихеньку кошти волонтерам і ЗСУ. Чого і всім бажаємо. Хто скільки може. Бо як не ми — то хто буде їм допомогати?! Діти теж не стоять осторонь: волонтерять, підтримують всілякі фонди.

Наразі ми з дружиною та собакою у Львові. Думаємо за тиждень вже поїхати додому. Полагодити вікна (забити фанерою, бо пластикові вікна не скоро поставимо), засипати воронку від снаряду, поприбирати бите скло з подвір’я. Слава комунальним службам, сьогодні в нашій частині села з’явилося і світло, і газ!

Ну, а після Перемоги мені потрібно дозняти другу частину фільму "У зеніті".

Якщо у Держкіно після війни будуть кошти…

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ігор Кондратюк
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