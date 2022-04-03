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Путін хоче укладати угоду, отримавши весь Донбас, сухопутний коридор у Крим, відрізавши Україну від Азовського моря - Олексій Голобуцький

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Олексій Голобуцький Олексій Голобуцький
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Питання Донбасу вирішуватимуть на особистій зустрічі путіна та Зеленського Новина оновлена 03 квітня 2022, 17:09
Питання Донбасу вирішуватимуть на особистій зустрічі путіна та Зеленського

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький розповів про плани путіна і як від них залежатиме переговорний процес.

Президент України Володимир Зеленський напередодні нового раунду переговорів із країною-агресором заявив, що український народ погодиться лише на перемогу у війні проти росії. І що ми не готові на обговорення територіальної цілісності нашої країни.

А керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія запевняє, що російська сторона на переговорах нібито погодилася на референдум як спосіб набуття Україною нейтрального статусу.

Але судячи з усього, поки Маріуполь не буде взято, поки Росія не отримає вихід до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей — навряд чи вона буде серйозно обговорювати. Швидше – проводити імітацію переговорів. Традиційно Кремль хоче сідати за обговорення тих чи інших угод, виступаючи з сильнішої позиції, ніж опонент.

Тут ще прозвучало, що Крим росіянами не обговорюється, а питання Донбасу вирішуватимуть під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Яка поки що незрозуміла, коли буде – і чи буде…

Тобто поки розмови йдуть, виходить, лише навколо досить складної схеми з нейтральним статусом України та певних гарантій безпеки.

На думку путіна, він має отримати весь Донбас, сухопутний коридор до Криму, відрізавши Україну від Азовського моря – а потім вже можна поговорити.

Ми це розуміємо. І всіляко намагаємось зірвати плани агресора. Остаточні переговорні позиції формуватимуться на полі бою. Умовно кажучи: якщо росіяни візьмуть Маріуполь – буде одна позиція переговорів, не візьмуть – інша.

Щодо гарантій безпеки для України, не бачу поки що ентузіазму їх надавати ні з боку США, ні з боку Великобританії, яких ми дуже сильно чекаємо. Плюс — я так і не зрозумів, що означають гарантії з боку Росії? Поки що ясно, що йде ламання нинішньої системи міжнародної безпеки.

Американці вважають (і, мабуть, говорять про це українському керівництву), що нам важливо протриматися ще хоча б місяць-півтора. У Росії на той час буде ще гірша ситуація з економікою, розкриється ще більше її звірств, вона ще більше послабшає, там почнуться все більш очевидні внутрішні розбрід і хитання. І буде шанс дотиснути її на набагато вигідніші для України, Європи, США умови мирної угоди.

Тож нам треба триматися. Попри постійні обстріли, на всі більш запеклі дії з боку Росії. Адже вона тисне спеціально. Тому що одна частина українців готова воювати до кінця, мстити, не прощати. А інша частина готова домовлятися вже зараз, аргументуючи це тезою "скільки ми ще маємо принести жертв у цій війні, яку настав час закінчувати?" І ось за другою аудиторією, а не лише за об’єктами інфраструктури, житловими будинками тощо – і б’є Росія своїми ракетами.

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Теги:
#Україна #Росія #Путін #Війна
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