Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснив, чому Україна переможе у війні з російськими окупантами.

Україна переможе так чи інакше. Питання лише у ціні із нашого боку.

Це, власне, політикам на Заході треба пояснювати. Що наші армійці за 39 днів, упевнившись в власній здатності крошити руSSню, будуть лупашити до перемоги — тобто до стану, коли рашисти не матимуть потенціалу проводити наземні операції. А до цього не так і довго — ще одна чи дві провальні наступальні операції й потенціалу не буде, а відновити швидко буде нереально через деіндустріалізацію. В цих умовах важка зброя від Заходу — це гарантія того, що Україна переможе із меншими втратами серед армійців.

І наші політики повинні розуміти, що купа армійців просто не прийме домовленостей, поки зло не отримає такого уроку, що в Україну краще ніколи не лізти, бо вб’є. Тому краще сконцентрувати всі сили на тому, щоб армійці могли гарантовано робити смерть ворогам, створюючи кращі переговорні позиції, а не нав’язувати компроміс тут і зараз із принципу "краще поганий мир чим гарна війна". Поки рашистів не вилікуємо від хвороби імперіалізму, повністю безпеки нам не буде.