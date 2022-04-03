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Краще сконцентрувати всі сили на знищенні ворога, а не нав’язувати компроміс тут і зараз - Микола Бєлєсков

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Микола Бєлєсков Микола Бєлєсков
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ЗСУ протистоять рашистам 39 днів поспіль Новина оновлена 03 квітня 2022, 20:13
ЗСУ протистоять рашистам 39 днів поспіль

Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснив, чому Україна переможе у війні з російськими окупантами.

Україна переможе так чи інакше. Питання лише у ціні із нашого боку.

Це, власне, політикам на Заході треба пояснювати. Що наші армійці за 39 днів, упевнившись в власній здатності крошити руSSню, будуть лупашити до перемоги — тобто до стану, коли рашисти не матимуть потенціалу проводити наземні операції. А до цього не так і довго — ще одна чи дві провальні наступальні операції й потенціалу не буде, а відновити швидко буде нереально через деіндустріалізацію. В цих умовах важка зброя від Заходу — це гарантія того, що Україна переможе із меншими втратами серед армійців.

І наші політики повинні розуміти, що купа армійців просто не прийме домовленостей, поки зло не отримає такого уроку, що в Україну краще ніколи не лізти, бо вб’є. Тому краще сконцентрувати всі сили на тому, щоб армійці могли гарантовано робити смерть ворогам, створюючи кращі переговорні позиції, а не нав’язувати компроміс тут і зараз із принципу "краще поганий мир чим гарна війна". Поки рашистів не вилікуємо від хвороби імперіалізму, повністю безпеки нам не буде.

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#Україна #Росія #Війна
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