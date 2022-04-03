Захід з інтересом очікує ядерний удар по Києву, щоб обуритися по-справжньому - Дмитро Корчинський
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Український журналіст та лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський порівняв сучасну Європу з Україною 2014 року
Лише триста замордованих цивільних в бучанській ямі?
Лише три тисячі зґвалтованих на Київщині й Чернігівщині?
Щось московія трохи не в тонусі. Велика російська культура в занепаді. Раніше вона вбивала нас мільйонами.
Не дивно, що реакція заходу прохолодна.
Здається, Європа з цікавістю очікує на ядерний удар по Києву, щоб обуритися по справжньому.
Втім, згадаймо себе у 2014 році. Нам теж не вистачило жертв Іловайську й Дебальцева, замордованих сотень українських активістів у Слов‘янську й Донецьку, щоб сильно обуритися, щоб стати в черги до воєнкоматів, щоб припинити слухати московську попсу, щоб не торгувати з окупантами, щоб перекрити кордони, розірвати дипломатичні стосунки, арештувати московських посіпак.
Європа нині є не гіршою, ніж ми місяць тому. Ні, вона краща!
Я напевне знаю, що вона пам‘ятатиме зло московії довше, ніж ми.
Ми почнемо забувати й пробачати вже за тиждень після війни.
Чи не почнемо?
Невже ми зробимо висновки?!
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