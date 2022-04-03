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Захід з інтересом очікує ядерний удар по Києву, щоб обуритися по-справжньому - Дмитро Корчинський

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Дмитро Корчинський Дмитро Корчинський
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Захід з інтересом очікує ядерний удар по Києву, щоб обуритися по-справжньому Новина оновлена 03 квітня 2022, 21:30

Український журналіст та лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський порівняв сучасну Європу з Україною 2014 року

Лише триста замордованих цивільних в бучанській ямі?

Лише три тисячі зґвалтованих на Київщині й Чернігівщині?

Щось московія трохи не в тонусі. Велика російська культура в занепаді. Раніше вона вбивала нас мільйонами.

Не дивно, що реакція заходу прохолодна.

Здається, Європа з цікавістю очікує на ядерний удар по Києву, щоб обуритися по справжньому.

Втім, згадаймо себе у 2014 році. Нам теж не вистачило жертв Іловайську й Дебальцева, замордованих сотень українських активістів у Слов‘янську й Донецьку, щоб сильно обуритися, щоб стати в черги до воєнкоматів, щоб припинити слухати московську попсу, щоб не торгувати з окупантами, щоб перекрити кордони, розірвати дипломатичні стосунки, арештувати московських посіпак.

Європа нині є не гіршою, ніж ми місяць тому. Ні, вона краща!

Я напевне знаю, що вона пам‘ятатиме зло московії довше, ніж ми.

Ми почнемо забувати й пробачати вже за тиждень після війни.

Чи не почнемо?

Невже ми зробимо висновки?!

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Теги:
#Україна #Європа #Київ #Війна #Дмитро Корчинський
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