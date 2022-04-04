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Звірства у Бучі не вплинуть на росіян, але угоду з ними можна прискорити іншим способом - Енріке Менендес

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Енріке Менендес Енріке Менендес
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Ніхто в росії не хоче вірити в правду Новина оновлена 04 квітня 2022, 14:18
Ніхто в росії не хоче вірити в правду

Голова правління Аналітичного центру "Донбаський інститут регіональної політики" Енріке Менендес спеціально для "Телеграфу" спрогнозував, чого чекати після трагедії у Бучі

Оприлюднені після відступу окупантів їх звірства на Київщині викликали праведні гнів, обурення, огиду до російських військових, які це зробили.

Справжній геноцид у Бучі та багатьох інших українських містах, схоже, ніяк не вплине на російське суспільство. Судячи з його реакції, там просто не хочуть вірити, що армія росії здатна на такі звірства. Ні загроза нових санкцій, ні кадри розстрілів та вбивств мирного населення на Київщині, на жаль, не вплинуть на рф. Та продовжує поводитися, як слон у посудній лавці. Але це все-таки слон — і з ним доводиться рахуватися.

Щодо переговорів між Україною та рф – у мене стриманий оптимізм. Я активно стежив за останнім раундом у Стамбулі. Заяви сторін, які пролунали після тієї зустрічі, містили певні позитивні меседжі.

Але, наголошую, поки що мова може йти виключно про помірний оптимізм. Я не чекаю найближчими днями жодного проривного договору. Але думаю, ми знаходимося за два-три тижні від того, щоб Україна та росія змогли вийти з якоюсь спільною заявою про якусь загальну домовленість.

Зрозуміло, що це не фінальний документ. Його ми, у кращому разі, побачимо ближче до літа.

Втім, все може бути раніше. Якщо вірити у важливий для росіян символізм 9 травня, наскільки ця дата сакральна для путіна, рішення можуть фіналізувати і в першій половині травня. Якщо росіяни не зможуть досягти військових успіхів (а вони не приховують планів спробувати захопити повністю Донецьку та Луганську області), то переговорний процес може різко прискоритися. На кращий для нас бік. Але, на жаль, є ймовірність того, що може статися навпаки.

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