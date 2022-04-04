Журналіст та мандрівник Євген Іхельзон розповів, хто має відповісти за звірячі вбивства людей у Київській області.

Напевно, не зовсім правильно зосереджувати дискусію на тому, щоби довести, що вбивства під Києвом скоїв не Путін, а звичайні росіяни.

Насправді і Путін, і звичайні росіяни, для яких у цьому немає нічого особливого. Просто військова операція, десь далеко, проти якихось чужих людей.

Це і є "русский мир" від вусів до хвоста.

Неможливо просто дивитися на це з холодною головою, вони навіть не розуміють, якого джина випустили з пляшки, що викликає подив.

Вони думали, що залишаться в Бучі назавжди, керуватимуть там, отримають квартири, ділянки землі та медалі. Адже за кожним воїном спостерігає сам Путін, каже: "це неправильна країна, неправильні люди, убивай, грабуй, гвалтуй, проводь заходи військово-технічного характеру, на славу російській зброї".

Неправильно називати їх фашистами, більшість людей не знає про другу світову, це щось із фільмів. Для злочинів путінського режиму потрібна інша термінологія, вони почалися не в Україні, і сподіваюся, що закінчаться в Україні.

Чи стане Буча чорним лебедем для Путіна? Не знаю, поки вони за збитий у 2014 Боїнг навіть не відповіли до пуття.