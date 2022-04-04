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У росії офіційно визнали вбитими 1074 окупантів. Будемо це виправляти - Олексій Копитко

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Олексій Копитко Олексій Копитко
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Окупанти зазнають тотальних втрат, але їхня влада боїться в цьому зізнатися Новина оновлена 04 квітня 2022, 23:07
Окупанти зазнають тотальних втрат, але їхня влада боїться в цьому зізнатися

Журналіст та радник міністра оборони України Олексій Копитко розповів, як російська влада намагається приховати втрати армії у війні з Україною.

Станом на вчора в Росії офіційно поховали або визнали вбитими 1074 окупантів. Похоронки прийшли до 755 населених пунктів.

Що показово — Хабаровський край поки що геть приховує втрати. Військові злочинці, які поряд з іншими російськими військовими, відзначилися звірствами в Ірпені/Бучі — 64 окрема мотострілецька бригада — базуються за 25 км від Хабаровська. Але з тих країв поки що тиша. Будемо це виправляти.

У лідерах за визнаними трупами, як і раніше, Дагестан (88), півсотні вбитих вже визнали в Бурятії, їх наздоганяють Волгоградська та Оренбурзька області.

У Костромській області вже визнали 30 убитих. Там повальний цвинтар. 21 убитого визнали у Севастополі, але все ще намагаються зберігати героїчну міну.

У цілому нині останніми темпами публічного визнання вбитих у Росії знизився. Не можу однозначно оцінити, із чим це пов’язано — з посиленням цензури або зниженням втрат у порівнянні з першими тижнями. Підсвічують убитих у різні дні.

У будь-якому разі сумарна кількість убитих + поранених + тих, що повернулися на ротацію через місяць, буде така, що реальна картинка війни на низовому рівні з’явиться. Ті, хто вкрав килим або мікрохвильову піч, тричі подумають, чи варто пробувати ще раз. Вони можуть брехнею про подвиги підстебнути якесь число найманців, але тут дуже наочною агітацією будуть поранені.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Окупанти
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