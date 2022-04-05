Український переговорник у Мінську Сергій Гармаш ексклюзивно для "Телеграфу" дав прогноз щодо дій росії на Донбасі

У зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 5 квітня, як уже далеко не перший день, повідомляється, що російські окупаційні війська зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої держави. Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Не випадково влада Донеччини та Луганщини наполегливо закликає мирне населення евакуюватися.

Сьогодні відомо, що противник має намір зосередити близько 150 тисяч військових саме на напрямі сходу України. Нагадаю, спочатку вся концентрація російських військ уздовж кордонів з Україною була близько 170 тисяч. І саме з такими силами ворог розпочав наступ. Нині ж 150 тисяч концентрується виключно на східному напрямку.

Також зазначу, що до початку повномасштабного вторгнення агресора наше угруповання на Донбасі становило близько 90 тисяч. Можна уявити масштаб майбутнього військового зіткнення, якщо воно відбудеться! А воно, мабуть, відбудеться.

Тож місцевим мирним жителям, безумовно, загрожує дуже серйозна небезпека з огляду на те, якого масштабу бойові дії намічаються на Донбасі.

По-перше, снаряди не розбирають, куди летіти. По-друге, мирні жителі певною мірою на заваді ефективним діям наших військових. Цивільні суттєво обмежують можливості українських військовослужбовців. ЗСУ не ставитимуть гаубиці у житловому районі, якщо там ще живуть люди. А ось противник саме так і робить. Йому не шкода наших людей. Більше того, він завжди прикривається ними як живим щитом.

Тому ми зацікавлені в тому, щоб якнайбільше мирних жителів, жінок, дітей, людей похилого віку, всіх, хто не бере безпосередньої участі в бойових діях, виїхали з території, де ці самі дії ось-ось вибухнуть повною мірою.

При цьому треба розуміти, що евакуювати сотні тисяч цивільних із підконтрольної території Донбасу вглиб України – не реально. А ось евакуюватись самостійно – реально. Наскільки відомо, місцева влада щодня організовує евакуацію поїздами, формуються автобуси. І цю можливість треба використати. Хто може – нехай виїжджає своїм транспортом. Щобне вийшло, як у випадку з Маріуполем, звідки виїхати змогли далеко не всі, а якщо й виїжджають, то абияк – і хто вижив…

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