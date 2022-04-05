Український політолог Юрій Романенко про суть російського нацизму ХХІ ст.

Усі українці зараз хочуть, щоб Європа в єдиному пориві ринулась допомагати Україні та почала жорстко карати росію разом із США. Багато хто не розуміє одну річ, яку дуже важливо усвідомити, щоб ми досягли перемоги. Людська свідомість інертна, вона уникає абстрактних речей на рівні обивацького життя.

Я почав кричати про те, що війна України та Росії неминуча з 2006 року, коли написав статтю "Що нам робити з Росією. Концепція двох осей". Там говорилося, що незалежно від усіх слів про слов’янське братерство та іншу лабуду, ця боротьба матиме екзистенційний характер після Помаранчевої революції 2004 року. Потім протягом багатьох років я розвивав ці тези, але еліта та суспільство не сприймало ці тези, бо вийти з кокона комфортного життя, почати витрачати гроші та час на підготовку до війни здається витратною ідеєю та абсолютно безглуздою. Головний редактор "Главреда" Viktor Shlinchak 2007 року сміявся, коли я розповідав, що у нас під будинком зроблено бункер. Сміялася дружина Олександра Третьякова, яка слухала мої доводи, чому буде війна і як до неї треба готуватися. Це здавалося неможливим.

Весь блог читайте мовою оригіналу — у матеріалі "Телеграфу".