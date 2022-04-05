Юрист-міжнародник, фахівець із морського права та безпеки Богдан Устименко спеціально для "Телеграфу" пояснив, як Україна може захиститися від росії з боку моря

За повідомленням головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, вчора в Маріуполі, приблизно о 22:40, російські війська обстріляли цивільне торговельне суховантажне судно "Азбург" (прапор Dominica, судновласник Malta).

У свою чергу, моторист судна "Азбург" зазначив, що російська ракета потрапила в машинне відділення, судно згоріло. Екіпаж врятований, один член екіпажу – поранений.

На жаль, від дня початку повномасштабної війни Росії проти України це не перший випадок обстрілу збройними силами РФ цивільних судів під прапорами різних держав.

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У зв’язку з викладеною ситуацією виникає логічне питання, що можна зробити з російською агресією на морі? Які механізми передбачені міжнародним правом?

Так, принцип використання морів в мирних цілях є одним з фундаментальних принципів міжнародного права. Зокрема, Конвенцією ООН з морського права (статті 58 та 88) визначено, що відкрите море, в тому числі виключні морські економічні зони, можуть використовуватися тільки для мирних цілей, що виключає використання цих морських просторів для вчинення актів воєнної агресії.

Слід стисло роз’яснити, що виключні морські економічні зони (скорочено – ВМЕЗ) – це морські простори прибережних держав, які безпосередньо примикають до їх територіального моря. У таких зонах лише відповідні прибережні держави мають право займатися економічною діяльністю, рибальством, видобувати корисні копалини. Але на ВМЕЗ фактично поширюється правовий режим відкритого моря.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Російська морська блокада вже вкрала в України мільярд доларів США Директор Українського інституту морського права та безпеки, юрист-міжнародник Богдан Устименко спеціально для "Телеграфа":

Водночас, не дивлячись на імперативні норми міжнародного права, Російська Федерація, використовуючи морський та повітряний простори, на які не поширюється суверенітет України або Росії, обстрілює ракетами територію України та торговельні судна третіх держав за допомогою літаків та кораблів російських Збройних Сил.

Як слідство, держава-агресор наражає на небезпеку міжнародну повітряну та морську навігацію, інші причорноморські держави (Болгарію, Грузію, Румунію, Туреччину), функціонування підводних кабелів та трубопроводів, морських надводних споруд.

Враховуючи викладене, Україні слід звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з проханням обговорити питання про тимчасову заборону використання повітряного простору над відкритим морем біля України (її виключною економічною зоною) та призупинити судноплавство у виключній економічній зоні України (окрім окремо визначених гуманітарних повітряних маршрутів та морських коридорів) до повного припинення агресії Російської Федерації проти України. Зробити це можно шляхом створення Спеціальної забороненої зони. Також слід просити ГА ООН рекомендувати Раді Безпеки ООН за допомогою підлеглого йому Військово-Штабного Комітету вжити на підставі статті 42 Статуту ООН усіх належних заходів, зокрема із залученням повітряних, морських або сухопутних сил Членів ООН (наприклад, США, Великої Британії, Польщі тощо), направлених на створення згаданої Спеціальної забороненої зони.

У випадку "блокування" РФ рішення Радбезу ООН про створення Спеціальної забороненої зони із застосуванням права вето, яким вона незаконно користується замість СРСР, слід розглянути питання звернення до Міжнародного Суду (через ГА ООН) з метою отримання консультативного висновку Суду, який підтвердить факт того, що РФ не має статусу постійного члена Радбезу.