Відомий український державний діяч Георгій Тука спеціально для "Телеграфу" оцінив ситуацію на інформаційному фронті російсько-української війни

Крім власного військового та дипломатичного фронту вкрай важливий і фронт інформаційний. Останнім часом в Україні багато зроблено у цьому сенсі. Але, на жаль, далеко не все так добре, як би хотілося.

Давайте розбиратися – що відбувається на інформаційному фронті російсько-української війни.

Якщо говорити про територію росії, то, без сумніву, про жоден наш виграш в інформаційному сенсі не може бути мови. Влада рф зачистила інформаційний простір цієї країни. Інформація, що транслюється державними каналами, доходить до відвертого маразму. Із чим треба буде розбиратися після закінчення війни.

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На сьогоднішній день навіть мем існує — засудили в росії за розпалювання війни гаслом "Стоп — війна!".

Боротися за інформаційний простір на території рф — дуже важко. З позитиву – стрімко зростає аудиторія російських опозиційних ЗМІ, які були позбавлені можливості продовжувати свою діяльність у традиційному вигляді, але продовжують працювати у форматі ютуб-каналів. Так що в росії все ще існують якісь маленькі щілинки, які дозволяють людям, які цікавляться об’єктивною інформацією, отримувати її.

Разом з тим останні опитування так званого "глибинного народу" і від опозиційних каналів, і від Левада-Центру свідчать, що переважна більшість росіян (більше 80%), якщо не рахувати Москву і Петербург, для отримання інформації використовують виключно федеральні телеканали. І навряд чи випадковість, що такий відсоток росіян схвалює діяльність путіна.

Тому пробиватися через таку блокаду дуже складно.

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Щодо інформаційного поля України – мені імпонують ті способи, якими влада фактично припинила діяльність проросійських телеканалів на території нашої країни. Але я категорично не можу вжити дій тієї самої влади щодо цілої низки проукраїнських опозиційних телеканалів, діяльність яких фактично заблокована.

Я маю на увазі "Еспресо", "Прямий", 5 канал.

Мені це нагадує такі ж дії, які чинить фашистський режим рф, але дзеркально – на території нашої держави.

Щодо роботи на інформаційному просторі Європи, США, Канади – тут проукраїнська позиція вибудовується насамперед не завдяки діяльності українських політиків, дипломатів чи ЗМІ, а завдяки діям західних засобів масової інформації. Вони зараз широко представлені на території нашої держави і намагаються подавати своїм читачам, глядачам об’єктивну інформацію про жахіття, яке відбувається на території України.