Голова руху #SaveФОП та Спілки захисту підприємництва Сергій Доротич ексклюзивно для "Телеграфу" дав прогноз

У своєму черговому зверненні щодо російського вторгнення президент України Володимир Зеленський заявив про важливість стабілізації вітчизняної економіки.

У тому числі закликав бути максимально креативним та сміливим у вирішенні економічних питань, наголосивши, що це залежить не лише від представників уряду та центральної влади, а й від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнес-спільноти.

Заяви президента є правильними, своєчасними. Нам, дійсно, потрібно робити все, щоб економіка заробила якнайшвидше та ефективніше.

Проблема в тому, що негідники, які грабували країну, запускали різноманітні фінансові схеми, послаблювали Україну як державу та українську націю як цілий народ – зараз збудилися і буквально вистрибують зі штанів, намагаючись привернути до себе увагу президента та його команди. Мова про всякого роду макєєвих, яреськів, милованових, гетманцевих, які загнали нас у кабальні кредитні умови. Дуже важливо, щоб ці люди, які були на високих фінансових посадах та довели Україну до жалюгідного економічного стану, не повернулися. Жодних хороших креативних ідей від цих людей очікувати не доводиться.

Моя позиція – усіх, хто раніше очолював наші Мінфін, Мінекономіки, Держподаткову службу, Держмитню на гарматний постріл не підпускати до держслужби. Вони вже "зробили" все, що могли, показали свою "ефективність". Досить.

Насправді є багато хороших ідей для перезапуску української економіки.

Перше, з чого треба розпочати – максимально стимулювати розвиток підприємницької ініціативи через зняття різноманітних регуляцій. Про важливість дерегуляції в нас говорили багато й раніше, але ніхто нічого не зробив. На сьогоднішній день будь-який підприємець, який починає бізнес, опиняється одразу під прицілом податківців, ДСНС, різноманітних інституцій. Слід забрати всіх цих контролерів, які душать бізнес.

Контролерів може бути лише два…