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лукашенко вже пролетів, і "бонусів" від війни в Україні йому не світить - Ігар Тишкевіч

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Ігар Тишкевіч Ігар Тишкевіч
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Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко Новина оновлена 07 квітня 2022, 17:09
Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко

Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич прокоментував заяву лукашенка щодо позиції Білорусі у російсько-українській війні

Як голосно і смішно вимагати, щоб тебе послали?

Отже, Лукашенко вирішив заявити, що Білорусь має "брати участь у переговорах". Дослівна цитата була цікава "якщо ви нас ув’язали в це /пауза/ насамперед західні країни, на цих переговорах має прозвучати позиція Білорусі".

Навіщо йому такі заяви?

Відповідь у нереалізованих надіях:

1. Ідея провести референдум, показати початок трансформації та грати із Заходом. При цьому вважаючи "нормальною" угоду, при якій Кремль не втручається у квазі-електоральну кампанію, проте атакує Україну.

2. Ситуацію вважав за прийнятну, бувши впевненим у швидкому закінченні війни. Для Лукашенка — рф представлялася "силою" і Україні відводилася роль країни, яка швидко капітулює. І на цьому тлі виходить він у ролі "відновника" та "замирителя". Вийшов облом, частина еліт одразу незадоволена. Росіяни не дуже питали, що робити з території Білорусі. Ну і на українському напрямі внаслідок всього цього ситуація для нього близька до катастрофи.

3. Пограти у посередника – Україна навіть погодилася на початковому етапі на переговори. Але потім у гру вступила Туреччина. І на тлі Ердогана масштабу Лукашенка, м’яко кажучи, не видно. Та й не питали в нього. Україна й так вважала, що вже зробила послугу, погодившись на білоруську територію на початковому етапі. А в кремлі вкотре не вважали за потрібне не те що запитати — навіть повідомити, що Лукашенко пролітає.

4. Тим часом війна продовжується. Настрої у суспільстві негативні. І Лукашенко вбачає, що бонусів (короткострокових, на які розраховував після референдуму) не буде. Більше того, зростає негатив навіть у ядрі його підтримки. І тут бонусів на зовнішньому полі також немає – на нього просто не звернули уваги.

5. Більше того, замість позитивної динаміки та підходу до торгу із Заходом отримує "паровозом через рф" ще більший зашквар.

Тому в когось у його оточенні народилася авантюрна ідея "тупнути ніжкою". І на внутрішньому полі показати, що "тримає руку на пульсі", показати елітам, що намагається випетляти з ями. Ну і, якщо вийде, отримати пряники на зовнішньополітичному.

Та тільки ситуація для Лукашенка вже не та, якою була навіть у січні 2022. Топнув. Тільки це або не помітять, або пошлють за російським кораблем. Ті ж росіяни. Ні, згадати "при нагоді" фактор Лукашенка" намагаючись затягнути переговори (якщо їм це треба буде) вони не забудуть. Тільки думки та "хотілок" самого Лукашенка не питатимуть.

Для України ситуація ще комічніша. Пограти можна, прислухатися немає сенсу від слова "зовсім". Одним словом, по суті теж пошлють за тим самим кораблем.

Єдина надія Лукашенка — якщо вдасться все ж таки хоч на крихти знову продати ідею "наша позиція не зовсім така, як у рф". І спробувати монетизувати результати петляння, щоб не влізти у війну і ЗС Білорусі. Але й тут проблема — очевидно, що таке петляння є результатом громадської думки, але не самого Лукашенка.

Але навіть якщо вдасться продати такі тези, вигод буде небагато. Швидше самому доведеться багато пропонувати "авансом". Хоча на внутрішньому полі з цього почнуть крутити гарну пропагандистську риторику.

Писав, що на білоруському напрямі будуть ох*ренні історії. Зізнатися, не сподівався, що такі комічні.

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Теги:
#Україна #Білорусь #Лукашенко #Війна #Ігар Тишкевич
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