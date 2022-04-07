Директор Інституту світової політики Євген Магда спеціально для "Телеграфа" пояснив, що може означати втручання Лукашенка у переговорний процес між Україною та РФ.

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер несподівано заявив, що на мирних переговорах України та Росії має прозвучати й позиція Білорусі, "якщо його країну "вв’язали в це"" (маючи на увазі війну і санкції у відповідь).

Подібна риторика Лукашенка дає змогу зробити кілька висновків.

По-перше, це свідчить про те, що плани Росії остаточно провалилися. Вихід російських військ із території Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей – вже реальність. І Лукашенко на це реагує у властивій йому манері.

По-друге, Лукашенко явно відчуває: якщо розпочнеться велика політична гра з врегулюванням наслідків війни в Україні, то його можуть "розміняти". Недарма після скандальних виборів у 2020 році та придушення протестів у Білорусі путін перетворив Лукашенка на залежного від себе "останнього диктатора Європи". І використовуватиме цей образ надалі.

По-третє, Лукашенко зі своєю своєрідною селянською хитрістю, з якою, напевно, можна й картоплю садити в сніг, намагається продемонструвати, що він – договороспроможний. Щось подібне він уже провернув у 2014-му, коли Білорусь стала майданчиком для переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Можливо, Лукашенко думає, що Захід знову "поведеться" на щось подібне. Але ні масштаб бойових дій, ні використання Росією для цього території Білорусі, ні міжнародна ситуація не дозволяють Лукашенку розраховувати на повторення Мінських угод з усіма плюшками для Білорусі.

Головний висновок для нас – попри всі заяви Лукашенка, українські військові не розслаблятимуться, не стануть менш уважно спостерігати за нашими північними кордонами. Тому що питання – наскільки Лукашенко є самостійним у своїй державі – залишається відкритим. І це відомо практично всім.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Погані новини для путіна. лукашенко, схоже, знову переобувається Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич відзначив цікаву деталь на ТБ в Білорусі.