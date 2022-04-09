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Ви чуєте, варвари? Цей народ не можна перемогти - Анна Гин

Автор
Анна Гин Анна Гин
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Дівчина із Чернігова врятувала цуценят Новина оновлена 09 квітня 2022, 18:56
Дівчина із Чернігова врятувала цуценят

Блогер та журналіст Анна Гин пояснила, чому російським окупантам неможливо перемогти українців.

Неймовірно символічні кадри війни, які були зняті. Під Харковом є такі самі окуповані селища, як київські Буча та Гостомель. Про них майже не згадують у ЗМІ, гадаю, на це є якісь тактичні військові причини, не знаю. У ці селища російські танки увійшли ще 24 лютого, відтоді зв’язок із людьми епізодичний. Інформації вкрай мало, але та що є — очікувана: "визволителі" грабують, бухають, вбивають.

Матеріал опубліковано російською мовою — читати мовою оригіналу.

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Теги:
#Україна #Харків #Росія #Чернігів
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