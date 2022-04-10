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Двом країнам вже вдалося відбитися від нашого ворога. Ми в хорошій компанії - Олександр Шульман

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Олександр Шульман Олександр Шульман
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Україна встоїть у війні з росією, нема сумнівів Новина оновлена 10 квітня 2022, 12:52
Україна встоїть у війні з росією, нема сумнівів

Військовий журналіст Олександр Шульман розповів, кому, окрім України, вдалося витримати тиск московської армії

На сьогоднішній день є дві країни, яким вдалося відбитися від противника, що багаторазово перевершує.

Це Фінляндія та Ізраїль.

Про Польщу і диво на Віслі не говорю — все "диво" закінчилося в 1939 році.

Обидві країни відбивалися від СРСР — фіни безпосередньо, ізраїльтяни — від нацькованих, озброєних до зубів та навчених радянським союзом арабів.

Ні Отто Куусінен, ні Ясір Арафат завдань, поставлених Москвою, не виконали.

Сьогодні Україна – третя країна, яка відбивається від чекістсько-рашистської мразі.

Ми в хорошій компанії.

З нами — весь світ.

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Теги:
#Україна #Росія #Ізраїль #Фінляндія #Війна
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