Двом країнам вже вдалося відбитися від нашого ворога. Ми в хорошій компанії - Олександр Шульман
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Військовий журналіст Олександр Шульман розповів, кому, окрім України, вдалося витримати тиск московської армії
На сьогоднішній день є дві країни, яким вдалося відбитися від противника, що багаторазово перевершує.
Це Фінляндія та Ізраїль.
Про Польщу і диво на Віслі не говорю — все "диво" закінчилося в 1939 році.
Обидві країни відбивалися від СРСР — фіни безпосередньо, ізраїльтяни — від нацькованих, озброєних до зубів та навчених радянським союзом арабів.
Ні Отто Куусінен, ні Ясір Арафат завдань, поставлених Москвою, не виконали.
Сьогодні Україна – третя країна, яка відбивається від чекістсько-рашистської мразі.
Ми в хорошій компанії.
З нами — весь світ.
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