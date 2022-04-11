Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький ексклюзивно для "Телеграфу" дав прогноз на зустріч диктатора путіна та його білоруського посібника

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко 12 квітня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путінним, який розв’язав війну проти України.

Відомо, що зустріч пройде на Далекому Сході, в Амурській області, на космодромі Східний, що будується. І хоч офіційно вона буде присвячена Дню космонавтики, вже анонсовано, що обговорюватимуть Україну та "двосторонній порядок денний".

Думаю, слід очікувати спільних слів про інтеграцію в рамках Союзної держави, про рублеву зону – про те, що Білорусь видає як таке собі звершення. Про те, що Білорусь купуватиме російські товари, включаючи енергоносії, за рублі. Для структури економіки рф це жодного значення не має.

Не думаю, що буде оголошено про відкриття другого фронту. Лукашенко всіляко ухиляється від цього. І зараз, коли західні країни все більше консолідуються в підтримці України, відкритий вступ Білорусі у війну перекреслить будь-яку гіпотетичну можливість у майбутньому налагодити стосунки офіційного Мінська – і з Києвом, і із Заходом. Не кажучи вже про те, що всередині самої Білорусі є масові антивоєнні настрої.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Загальні настрої у білоруському суспільстві, м’яко кажучи, антивоєнні Експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич про роль Білорусі у російсько-українській війні

Так, сьогодні Білорусь повністю економічно залежить від рф. І залежність лише зростатиме. Але все можна виправити. В майбутньому. Якщо не дати залучити себе до війни остаточно.

Безумовно, путін хотів би такого залучення. Безумовно, Лукашенко цьому всіляко чинить опір. Адже одна річ – коли російські ракети та літаки летять на Україну з території Білорусі. А інше – коли самі білоруси полізуть у битву.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Плани путіна остаточно провалилися: чому Лукашенко раптом вирішив включитися у переговори між Києвом та Москвою Директор Інституту світової політики Євген Магда спеціально для "Телеграфа" пояснив, що може означати втручання Лукашенка у переговорний процес між Україною та РФ.

При цьому путін, за всього бажання втягнути Білорусь у війну, чисто психологічно не сприйме варіант – прибрати Лукашенка будь-яким способом. Він вважає, що це був би поганий приклад. Для самої росії. Що владу можна поміняти ось так... І Лукашенко цим психологічним путінським табу користується. І викачує з рф все, що йому потрібно, не даючи у відповідь того, чого хотілося б путіну. При цьому пояснюючи "другу Володі", чому не можна втягувати Білорусь у цю війну на повну. І тут, думаю, Лукашенко більш відвертий з путіним, ніж ті самі ФСБ та Міноборони росії. Мені здається, білоруський невизнаний президент уже не раз намагався донести до російського, що залучити до бойових дій у Білорусі вийде максимум 15 тисяч мало мотивованих та слабо тренованих солдатів. У військовому значенні це мало що змінить. А для самого Лукашенка може стати кінцем з огляду на настрої у суспільстві. Адже навіть кілька сотень загиблих (а їх буде значно більше, якщо піде вторгнення з боку Білорусі) стане шоком для білоруського суспільства. Де режим і так ледве тримається.

Ті ж білоруські силовики готові дубасити протестувальників, сидіти на якихось схемах, але не вмирати за Лукашенка (навіть не так за нього, як за путіна) на українській землі.