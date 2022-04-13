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путін всіх програв, але його життям не сплатити, жодних жертв та руйнувань - Світлана Чунихина

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Світлана Чунихина Світлана Чунихина
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Медведчук, Путін Новина оновлена 13 квітня 2022, 08:34
Медведчук, Путін

Політичний психолог Світлана Чуніхіна про те, що кінець путіна буде жалюгідним та принизливим, але його життям не сплатити жодних жертв.

Медведчук у наручниках звичайно виглядає жалюгідним, наляканим старим. А путін і без наручників виглядає жалюгідним. І зовсім неважко уявити, що кінець цього диктатора буде навіть безславнішим і принизливішим, ніж кінець Каддафі, страшний путінський сон.

Але проблема в тому, що життям путіна та інших виродків нічого вже не сплатити, жодних жертв і руйнувань, жодних скалічених доль. Вони нічого не коштують і не потрібні нікому. Їхній обмінний фонд девальвований. Складається з одних нулів.

А те, що вони забрали та зруйнували – безцінно.

путін всіх програв.

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Теги:
#Росія #Путін #Віктор Медведчук
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