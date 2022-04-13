Нардеп V, VI і VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко вважає, що КНР дивиться на західні країни зверхньо і хоче розправитися з ними чужими руками

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров днями спробував по-новому пояснити "мету" так званої військової спецоперації (яка — вторгнення та війна) росії в Україні. За його версією, ця "спецоперація" покликана покінчити з курсом США на домінування у світі".

Схоже, росія почала використовувати для "пояснення" причин та цілей агресії проти України китайську риторику. Відбувся якийсь меседж-бартер. Офіційні китайські ЗМІ тиражують та підтримують брехливі меседжі Кремля щодо України та виставляють росію жертвою спільних агресивних дій Києва та Вашингтона. І відразу наша країна звинувачується в провокаціях (!!!), влаштованих у Бучі та Краматорську, з метою зірвати "мирний переговорний процес".

Водночас, постійне нарощування росією сил та засобів ураження, застосування забороненої зброї, геноцид мирного населення орками не помічаються Китаєм, і при цьому безперервно лунають заклики припинити постачати в Україну зброю та техніку для оборони, наче Україна напала на росію, а не навпаки.

Публічно приєднуючись до риторики Пекіна щодо необхідності стримування США, путін у черговий раз присягає на вірність Китаю, розраховуючи на збереження підтримки, а точніше, гарантій безпеки та безкарності, які він отримав від китайського лідера під час олімпіади.

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Той факт, що путін без страху перекидає в Україну війська Забайкальського та Далекосхідного військових округів, говорить про те, що він досі вірить, що Китай не скористається ситуацією та не почне військовим шляхом відбирати території росії, які вважає своїми.

А в цей час Китай, підштовхнувши росію до відкритої військової агресії, продовжує прибирати до рук Азію, а також російські території Забайкалля та Східного Сибіру. Щоправда, поки що економічним шляхом.

Що б не говорив путін на виправдання своїх дій проти України, його цілі незмінні – руйнація української держави та геноцид українського народу.

Висновки із цієї нової риторики кремля мають зробити все – і Україна, і Європа та США. Ці заяви вкотре підтверджують, що відбувається зіткнення цивілізацій, а точніше, спроба російської орди, підтриманої Піднебесною, знищити західну цивілізацію. Такий підхід повністю відповідає позиції Китаю, який з висоти своєї п’ятитисячолітньої історії намагається на всіх – Україну, росію, Європу та США – дивитися зверхньо, як на варварів, з якими можна розправитися руками самих варварів.

Але ж ми не варвари. Україна – цивілізована країна з історією, духом свободи та цінностями, які ми готові захищати. Перебуваючи на передовій західній цивілізації, наша країна ціною життя своїх солдатів та мирних громадян, ціною страждань мільйонів людей та колосальних матеріальних втрат захищає цивілізацію. А значить, має право вимагати від Заходу, який знаходиться за нашою спиною, у нашому тилу, зовсім іншого ставлення, іншого рівня допомоги та участі у вирішенні загальносвітової, а не української проблеми. І Захід має нарешті це зрозуміти.

Наступний висновок у тому, що розв’язана путіним війна неминуче призведе до розвалу російської держави чи хоча б втрати багатьох територій. І до цього світ теж має бути готовим.

Та й останнє. Нам треба замислитись над формуванням української політики на китайському напрямку. Сьогодні вона слабка, фрагментарна, без розуміння філософії, глибини дій КНР, стратегії Китаю, розрахованої не так на роки, а, як мінімум, десятиліття.