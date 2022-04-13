Український журналіст Юрій Марченко висміяв російські пропагандистські штампи з війни в Україні.

Просто хочу зрозуміти послідовність. Україна 8 років бомбила Донбас, де прості шахтарі героїчно відбивалися на найскладнішій російській техніці, подивившись інструкції щодо її використання на ютубі. Міста від цих найжорстокіших бомбардувань стояли цілими, а цивільних від обстрілів загинуло 8 у 2021 та 5 у 2020.

Мирна російська армія приходить на кордони з Україною і кілька місяців розповідає, що це просто так склалося, красиві місця. Проте Україна розуміє — 150 тис. бійців за рогом — це чудовий момент, щоб напасти на Донбас якось ще сильніше, ніж перманентний геноцид. І на Білорусь заразом, чого дрібнитися. На щастя, у Лукашенка була карта, і він готовий показати, звідки готувався напад.

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