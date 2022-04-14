Читаючи у будь-яких постах поділ на "ми" і "ви", відчуваю, що стаю жертвою інформаційної спецоперації - Богдан Логвиненко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 144
Український письменник та журналіст Богдан Логвиненко засудив спроби поділити українців на категорії під час війни і пояснив, чому це недоречно.
Ми вже перейшли на українську, а ви ще не встигли
Ми лишилися під обстрілами чи в окупації, а ви, падли, евакуювалися
Ми важливішу справу робим, а ви могли би і зайнятись чимось важливим, хоча невідомо, чим ви там займаєтесь
Ми пішли воювати, а ви пішли на якийсь не такий, інший фронт, а хтось може навіть пішов в себе і досі не може повернутись
Ми злякалися, а ви нашось обізлились
Ми завищуєм ціни, бо понаїхали, а ви виїжджаєте в село, аби здати свою кімнату в комуналці втридорога
Ми не дозволяєм собі відпочинок, а ви друге лате дозволили собі замовити?
Ми не вживаємо алкоголь під час війни, а ви дозволяєте собі курить папіроси?
Ми скидаєм агресію в постах, бо нерви здають, а ви агресуєте у коментах до агресивних постів, бо як так можна?
Давайте всіх людей правильно розсортуєм як спеції в ларьку на базарі, як посуд в посудомийці, як сміття на станції сортування? Давайте розсортуємо людей як сортує нації россія?
Чомусь читаючи у будь-яких постах зараз поділ на "ми" і "ви", відчуваю, що стаю жертвою інформаційної спецоперації. Прикро, коли вона шериться тисячами втомлених від війни людей, ще більш прикро, що хтось її запускає добровільно, з болю, не усвідомлюючи рівня шкідництва.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.