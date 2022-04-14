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Читаючи у будь-яких постах поділ на "ми" і "ви", відчуваю, що стаю жертвою інформаційної спецоперації - Богдан Логвиненко

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Богдан Логвиненко Богдан Логвиненко
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Українці мають бути єдиними Новина оновлена 14 квітня 2022, 10:07
Українці мають бути єдиними

Український письменник та журналіст Богдан Логвиненко засудив спроби поділити українців на категорії під час війни і пояснив, чому це недоречно.

Ми вже перейшли на українську, а ви ще не встигли

Ми лишилися під обстрілами чи в окупації, а ви, падли, евакуювалися

Ми важливішу справу робим, а ви могли би і зайнятись чимось важливим, хоча невідомо, чим ви там займаєтесь

Ми пішли воювати, а ви пішли на якийсь не такий, інший фронт, а хтось може навіть пішов в себе і досі не може повернутись

Ми злякалися, а ви нашось обізлились

Ми завищуєм ціни, бо понаїхали, а ви виїжджаєте в село, аби здати свою кімнату в комуналці втридорога

Ми не дозволяєм собі відпочинок, а ви друге лате дозволили собі замовити?

Ми не вживаємо алкоголь під час війни, а ви дозволяєте собі курить папіроси?

Ми скидаєм агресію в постах, бо нерви здають, а ви агресуєте у коментах до агресивних постів, бо як так можна?

Давайте всіх людей правильно розсортуєм як спеції в ларьку на базарі, як посуд в посудомийці, як сміття на станції сортування? Давайте розсортуємо людей як сортує нації россія?

Чомусь читаючи у будь-яких постах зараз поділ на "ми" і "ви", відчуваю, що стаю жертвою інформаційної спецоперації. Прикро, коли вона шериться тисячами втомлених від війни людей, ще більш прикро, що хтось її запускає добровільно, з болю, не усвідомлюючи рівня шкідництва.

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#Єдність #Українці
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