Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов про знищення крейсеру "Москва": Гордість російського флоту пішла на дно і показала приклад іншим.

Новина про те, що у водах Чорного моря українськими військовими підбито ракетний крейсер "Москва" — флагман Чорноморського флоту РФ, викликала широкий резонанс як серед української публіки, так і в самій Росії.

Подія настільки серйозного масштабу, що росіянам навіть довелось серед ночі визнавати, що у "Москви" справді серйозні проблеми.

За інформацією українських джерел — флагман ЧФ отримав одразу дві пробоїни після ударів ракетами "Нептун". За неперевіреною інформацією, до цього також було завдано удару з безпілотника "Байрактар", який вивів з ладу систему ПВО. Втім, достеменно підтвердити ці дані неможливо, оскільки офіційно військові лиш сухо повідомили, що на "ураженому крейсері "Москва" почалась пожежа", потім був вибух, а потім його перекинуло на бік".

Тим часом в Росії підтвердили, що з ракетного крейсера "Москва" евакуювали всіх членів екіпажу. Подібні заяви вночі з’явились на пропагандистських ресурсах ТАСС та РИА Новости. Цікаво що пізніше слово "всіх" з деяких заяв прибрали. Це важливий момент, одразу з двох аспектів: по-перше, евакуація екіпажу свідчить про те, що крейсер пішов на дно. По-друге — "паспортна" чисельність екіпажу починається з 510 осіб. Тобто це мінімальна кількість, яка могла бути на кораблі. В соцмережах подекуди говорять і про 7 сотень військових, однак, знову ж, точна цифра тримається в секреті.

Щодо врятованих, то російська сторона, яка зазвичай медійно показує перемоги, не продемонструвала жодного кадра ні з самим крейсером, ні з його членами екіпажу. Що наштовхує на деякі думки. Наприклад, що всі члени екіпажу (або більшість) загинули. Така от "сумна новина".

Вже в четвер, 14 квітня, Дмитро Пєсков коротко сказав, що Путіну нібито доповіли щодо проблем з крейсером "Москва". За інформацією, яка гуляє по російським телеграм-каналам, вночі президент РФ провів закрите засідання з генералітетом, де трощив меблі й не міг заспокоїтись через втрату такого символічного для Кремля корабля як крейсер "Москва".

Інцидент з крейсером "Москва" вибісив Путіна

Окремо розглянемо причини: спочатку російська сторона заявила про детонацію на борту корабля. Потім, що той нібито натрапив на міну у відкритому морі. Але, знову ж, жодних кадрів — ні з безпілотників, ні з авіації публіці не продемонстрували. Очевидно, показувати вже немає чого. Цікаво, що скаже Путін, коли наступного разу розповідатиме, що "спецоперація" йде по плану? Мабуть, як і з "Курськом" — "Москва" потонула".

Як результат: Україна знищила символ російського флоту без жодних втрат, що, очевидно, вплине також на поведінку командирів інших військових суден. Тепер їм буде просто боязно заходити в зону ураження українських протикорабельних комплексів "Нептун". А бити по цілях українські військові можуть в радіусі 280 км.

Комплекс "Нептун" може ефективно захищати акваторію Чорного моря, що власне і продемонстрував

Здавалося б, навіть там, де Росія очевидно переважає Україну — на морі, українські захисники завдають потужних, а найголовніше — ефективних ударів. Так тримати! Все буде Україна!