Українці шукають приводи, щоб переср*тися - призначмо день, але після перемоги - Юрій Марченко
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Український журналіст Юрій Марченко висміяв приводи для сварок серед українців і закликав суспільство не робити цього під час війни.
РЕАЛЬНІСТЬ:
- Вторгнення;
- Обстріли;
- Маріуполь;
- Буча;
- Харків.
ПРИВОДИ, ЩОБ УКРАЇНЦІ ПЕРЕСРАЛИСЯ:
- Не так допомагаєш;
- То по нас не "гради", а "урагани", ти шо, за звуком не відрізняєш?!
- Люди, що повертаються в Київ — гопніки й зрадники;
- Люди що лишилися в Києві — сноби й вперті барани;
- Арестович задовбав шепотіти, нічого не чутно;
- "Я за Зелебобу не голосував".
Я серйозно. Давайте призначимо день, коли всі пересваримося. Але після перемоги.
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