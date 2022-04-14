Український журналіст Юрій Марченко висміяв приводи для сварок серед українців і закликав суспільство не робити цього під час війни.

РЕАЛЬНІСТЬ:

Вторгнення;

Обстріли;

Маріуполь;

Буча;

Харків.

ПРИВОДИ, ЩОБ УКРАЇНЦІ ПЕРЕСРАЛИСЯ:

Не так допомагаєш;

То по нас не "гради", а "урагани", ти шо, за звуком не відрізняєш?!

Люди, що повертаються в Київ — гопніки й зрадники;

Люди що лишилися в Києві — сноби й вперті барани;

Арестович задовбав шепотіти, нічого не чутно;

"Я за Зелебобу не голосував".

Я серйозно. Давайте призначимо день, коли всі пересваримося. Але після перемоги.