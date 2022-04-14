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Українці шукають приводи, щоб переср*тися - призначмо день, але після перемоги - Юрій Марченко

Автор
Юрій Марченко Юрій Марченко
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Українцям під час війни не варто сваритися Новина оновлена 14 квітня 2022, 16:30
Українцям під час війни не варто сваритися

Український журналіст Юрій Марченко висміяв приводи для сварок серед українців і закликав суспільство не робити цього під час війни.

РЕАЛЬНІСТЬ:

  • Вторгнення;
  • Обстріли;
  • Маріуполь;
  • Буча;
  • Харків.

ПРИВОДИ, ЩОБ УКРАЇНЦІ ПЕРЕСРАЛИСЯ:

  • Не так допомагаєш;
  • То по нас не "гради", а "урагани", ти шо, за звуком не відрізняєш?!
  • Люди, що повертаються в Київ — гопніки й зрадники;
  • Люди що лишилися в Києві — сноби й вперті барани;
  • Арестович задовбав шепотіти, нічого не чутно;
  • "Я за Зелебобу не голосував".

Я серйозно. Давайте призначимо день, коли всі пересваримося. Але після перемоги.

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Теги:
#Україна #Росія #Скандал #Війна #Сварка
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