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Україна зараз задає стандарти — тепер на Заході мають думати, що ми про них скажемо, а не навпаки - Айдер Муждабаєв

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Айдер Муждабаєв Айдер Муждабаєв
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Київ Новина оновлена 14 квітня 2022, 17:15
Київ

Журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому оцінка українців є дуже важливою для європейських політиків.

Йде 50-й день початку широкомасштабного російського вторгнення.

Можна однозначно констатувати – Україна не просто вистояла, а й зараз задає тон у всьому. Вона задає стандарти – військові, моральні, політичні, дипломатичні.

Для будь-якого політика у світі оцінка його діяльності українськими президентом, парламентом, народом, ставлення цього політика до України є певною мірою визначальним навіть на виборах у власній країні. Це вони мають думати, що про них скаже Україна. А не ми – що про нас скажуть вони.

Вони вже такого наговорили (у стилі українці та росіяни – "братні народи"), що – іспанський сором просто…

Не хочуть нормально розмовляти із нами – нехай пояснюють своїм громадянам, чому Україна їх так холодно сприймає. Як той же Штайнмаєр, якого не погодилися приймати у Києві.

Про військову складову найкраще розкажуть військові експерти. Я ж скажу лише таке: за крейсером "Москва", який відправили відпочивати – гадаю, це лише початок.

Сподіваюся, що весь Чорноморський флот РФ буде надіслано на дно українськими військовими. У яких є свої чудові ракети. Ще й західних зараз підвезуть.

Цьому флоту взагалі краще з портів не виходити. Втім, його там накриють.

Якщо говорити про інформаційну складову цієї війни, то, якщо не брати до уваги ідіотів, які всередині країни постійно займаються піаром чи антипіаром Порошенком, або Зеленським – в іншому все нормально.

Хоча є ще один неприємний момент. Я не розумію, коли на головному єдиному каналі-марафоні так звана журналістка Наташа Влащенко бере інтерв’ю у кремлівського політтехнолога Станіслава Бєлковського. Давайте ще Шойгу ефір дамо! Як на мене, це образа для українців. Бєлковський закликав відкрито (і це можна знайти, якщо підняти його колишні заяви) добити Аркадія Бабченка, наприклад. Йому не місце в "Єдиному марафоні".

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Айдер Муждабаев
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