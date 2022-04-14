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Шо біда, шо Москва. Правильно називати кораблі треба - Віктор Бобиренко

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Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко
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Крейсер "Москва" підбили двома українськими ракетами "Нептун" Новина оновлена 14 квітня 2022, 22:57
Крейсер "Москва" підбили двома українськими ракетами "Нептун"

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко озвучив цікаву версію удару по ракетному крейсеру "Москва".

При закладці у Миколаєві ракетний крейсер Москва назвали "Слава".

Українці часів козаччини кричали при наступі ніяке не "ура", але "СЛАВА".

Оркостан перейменував корабель під себе, щоб з Україною нічого не пов'язувало.

А ще ж, гадство, капітан Врунгель співав: "Как ви яхту назавьотє, так ана і папливьот".

А вони взяли і назвали яхту свою "Масквой". А воно шо бідой, шо масквой.

Правильно називати кораблі треба.

Тому, коли український воїн нажимав на кнопку, морські янголи дули йому під руку.

З нами Бог, Звитяга і потужна зброя.

Рускій ваєнний карабль, таки пішов куди послали.

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Теги:
#Україна #Москва #Росія #Війна #Крейсер
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