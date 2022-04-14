Шо біда, шо Москва. Правильно називати кораблі треба - Віктор Бобиренко
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Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко озвучив цікаву версію удару по ракетному крейсеру "Москва".
При закладці у Миколаєві ракетний крейсер Москва назвали "Слава".
Українці часів козаччини кричали при наступі ніяке не "ура", але "СЛАВА".
Оркостан перейменував корабель під себе, щоб з Україною нічого не пов'язувало.
А ще ж, гадство, капітан Врунгель співав: "Как ви яхту назавьотє, так ана і папливьот".
А вони взяли і назвали яхту свою "Масквой". А воно шо бідой, шо масквой.
Правильно називати кораблі треба.
Тому, коли український воїн нажимав на кнопку, морські янголи дули йому під руку.
З нами Бог, Звитяга і потужна зброя.
Рускій ваєнний карабль, таки пішов куди послали.
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