Політичний консультант, магістр міжнародних відносин Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу" проаналізував настрої росіян після потоплення флагманського корабля

Вже абсолютно очевидно, що ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту рф, гордість ВМФ росії, який пройшов останню модернізацію два роки тому, був потоплений внаслідок влучення двох українських протикорабельних ракет "Нептун" виробництва КБ "Промінь".

Корабель втратив стійкість і в результаті шторму затонув.

Тут все чудово. І розрахований час завдання удару (темний час доби), і погодні умови, і що корабель знаходився максимально далеко від своєї бази – Севастополя. Іти туди треба було близько 250-300 км. Шансів дійти не було.

Отже, все зробили ідеально.

Стріляли, схоже, із території Одеської області. Більше того, "Нептуни" з Очакова можуть дістати до бухти Севастополя. Тобто Україна зберігає можливість поразки цими ракетами російських кораблів там. А якщо успішно затопить їх на виході з Севастопольської бухти (а вона — дуже тонка), то весь ЧФ росії буде заблокований.

Росіяни в паніці відвели кораблі з північної частини Чорного моря. За деякими даними, деякі вивели навіть із Севастополя.

Після загибелі "Москви" у росіян справжнісінька паніка. Вони намагалися інформаційною операцією прикрити, що "Москву" знищено українськими ракетами. Спочатку розповідали про якісь вибухи на самому крейсері (типу через пожежу). Потім почали плести про британські ракети американського виробництва – "Гарпун". Для росіян дуже болісно визнавати, що їхній флагманський корабель знищили українці і саме українськими ракетами.

Істерика, яку ми зараз із задоволенням спостерігаємо у російських медіа, дуже показова. І немає сумніву, що агресор мститиме. Я не виключаю варварських ударів по знакових для України місцях, включаючи Майдан Незалежності та урядовий квартал у Києві.

Як би там не було, ця операція – величезна перемога України. І військова, і моральна. Крейсер, флагман із символічною назвою "Москва" потонув на очах усього світу. І росіянам довелося визнати цю ганьбу.

Більше того, вони втратили ще й 16 крилатих ракет. І найпотужнішу систему ППО, встановлену на флагмані. Фактично, цей крейсер прикривав увесь ЧФ. Зараз же цей флот, коли виходить у море, є легкою метою для української авіації та крилатих ракет.

Ну і – чудова реклама КБ "Промінь", українського ВПК. Оскільки "нептуни" практично невразливі для сучасних систем ППО. Вони летять на низькій висоті, з величезною швидкістю. Боєголовка несе 150 кг вибухової речовини. Тобто, сукупно до борту "Москви" прийшло 300 кг вибухівки на швидкості близько 1000 км.

Крейсер був приречений.