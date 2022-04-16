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Слова Папи Римського про расизм щодо біженців із України – епохальні, і ось чому - Іван Семесюк

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Іван Семесюк Іван Семесюк
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Папа Франциск заявив, що хвиля біженців із України нагадала йому про проблеми расизму Новина оновлена 16 квітня 2022, 14:35
Папа Франциск заявив, що хвиля біженців із України нагадала йому про проблеми расизму

Український письменник та музикант Іван Семесюк пояснив, чому Європа настільки прихильна до українців сьогодні

До речі. Оце цікаве висловлювання актуального Папи Римського про "ознаки расизму в ліпшому ставленні європеців до українських біженців, ніж до біженців з інших теренів", воно насправді епохальне. Саме своїм контекстом.

Це означає, що українці є (або знову стали) частиною того, що я називаю великим Трансатлантичним світом. Українці інстинктивно відчулися цим світом як свої, ніби як втрачене і майже забуте коліно Ізраїлеве, яке несподівано повертається додому. Рідний нежданчик.

Це може здаватися расизмом, звичайно, але тут йдеться скоріше про сімейні взаємини, просто дуже масштабовані. Повернення додому у свою материнську цивілізацію після полону – ось що це для нас означає.

При чому, і це найцікавіше, повернення відбувається прямо крізь парадну браму. Браму героїчних архетипів – Толкінівський міф. Це пряме і навіть ювелірне попадання.

Якщо ж говорити про міфічне значення битви, то принаймні для нашої Нової Європи – це битва при Пуатьє, щонайменше.

Після перемоги треба скинутися баблом і замовити Залужному націонал-подарунок – повний готичний обладунок міланської роботи і позолочений дворучний клеймор. А також замовити йому родовий герб у британських геральдистів.

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Теги:
#Україна #Біженці #Росія #Папа Римський #Війна
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