Український політолог Юрій Романенко вважає, що українська влада зробила правильно, проігнорувавши президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Німеччина надасть 1 млрд євро Україні на військову допомогу. А дехто говорив, що не треба ігнорувати Штайнмайєра. Потрібно. Потрібно показувати зуби, тим більше коли вони є. Світ жорстокий. І без твердості нам місця під сонцем не буде. Нова Україна має бути саме такою — жорсткою, зібраною, готовою відгризти руку за укушений палець. Коротше, бойовим медоїдом Східної Європи. Це тепер наша функція бути реальним щитом, а не декларативним, як НАТО. Саме тому Чехія дає нам важку зброю, Польща перетворилася на стратегічний тил. Ми можемо вистояти разом проти нацистського рашизму.