Рус

Нова Україна має бути готовою відгризти руку за укушений палець - Юрій Романенко

Автор
Юрій Романенко Юрій Романенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
467
Українські солдати Новина оновлена 16 квітня 2022, 15:21
Українські солдати

Український політолог Юрій Романенко вважає, що українська влада зробила правильно, проігнорувавши президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Німеччина надасть 1 млрд євро Україні на військову допомогу. А дехто говорив, що не треба ігнорувати Штайнмайєра. Потрібно. Потрібно показувати зуби, тим більше коли вони є. Світ жорстокий. І без твердості нам місця під сонцем не буде. Нова Україна має бути саме такою — жорсткою, зібраною, готовою відгризти руку за укушений палець. Коротше, бойовим медоїдом Східної Європи. Це тепер наша функція бути реальним щитом, а не декларативним, як НАТО. Саме тому Чехія дає нам важку зброю, Польща перетворилася на стратегічний тил. Ми можемо вистояти разом проти нацистського рашизму.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
MQ-9 Reaper
Україна
Долетить до Москви: у Кабміні описали міць нових безпілотників США для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
MQ-9 Reaper
Долетить до Москви: у Кабміні описали міць нових безпілотників США для України
Дата публікації
Категорія
Спроби начальства "укомплектувати" військо дивує навіть росіян
Наркомани, діди та мужики-повії: окупант зізнався, кого зараз беруть до армії Росії (аудіо)
Дата публікації
Категорія
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах
Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон
росія "помстилася" Джонсону за підтримку України
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 52 дні
Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України