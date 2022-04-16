Військовий оглядач Денис Попович спеціально для "Телеграфа" прокоментував ймовірність того, що росія застосує в Україні тактичну ядерну зброю.

Останнім часом почастішали розмови щодо можливості застосування росією ядерної зброї проти України – особливо на тлі поразок, які несе агресор із його "військовою спеціальною операцією". І загибель флагмана Чорноморського флоту РФ – ракетного крейсера "Москва" – лише підлила олії у вогонь.

Про ризик застосування росіянами ядерної зброї говорить і президент України Володимир Зеленський.

У нашому Міністерстві внутрішніх справ вважають ризик ядерного удару з боку росії по Україні можливим, але малоймовірним.

У ЦРУ також закликають не ставитися легковажно до "бряцання" рф ядерною зброєю.

Зазначу, що оголошення війни Україні (а рф офіційного цього поки що так і не зробила) якраз відкриває юридичну можливість для завдання ядерних ударів по об’єктах на території противника. Це передбачає російська військова доктрина.

Читайте також: Категорія Новини Росії У путіна назвали чотири приводи застосувати ядерну зброю Росія продовжує лякати цивілізований світ ядерною війною

Тому завдання тактичного ядерного удару, особливо в тих місцях, де російська армія має проблеми з просуванням, після офіційного оголошення війни, виключати не можна.

А ось відповідь на запитання, чи зважиться росія оголосити нам війну, чи зважиться на застосування ядерної зброї і за яких обставин це можливо – лежить у голові лише однією людиною. Самі розумієте, про кого...

Знаю, що в росії багато противників цього кроку, але чия думка переважить сказати дуже важко.

Читайте також: Категорія Політика Арестович розповів, що буде путіну за ядерний удар по Україні Час покаже, чи настільки божевільний російський глава, щоб піти на такі ризики