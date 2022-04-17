Бізнесмен та блогер Роман Шрайк вказав на особливості поведінки українців у соціальних мережах

Під час війни дуже важливо зменшувати кількість ворогів та збільшувати кількість друзів.

З першим успішно справляється армія, з другим – дипломатія.

У цей час наш фейсбук зайнятий протилежним — друзів і нейтралів намагається перетворити на ворогів.

Ляпнув щось через дурість чи незнання — ворог, не зайняв максимально проукраїнську позицію — ворог.

Одні довели себе до стану, що танцювали б при перемозі Ле Пен, яка реальний ворог, через те, що Макрон дружній, але невиразний.

Інші прагнуть внутрішнього бунту в росії, але проклинають усіх, хто цьому сприяє.

Треті готують багаття для Папи Римського, паралельно вимагаючи допомоги у католицьких країн.

Четверті… п’яті… шості…

Люди, я розумію, що війна породжує ненависть. Але вона не повинна вбивати мозок.