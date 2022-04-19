Історія пишеться зараз: на Донбасі Армагеддон, а вершники Апокаліпсису у чорних шоломах - Олександр Шульман
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Військовий журналіст Олександр Шульман про те, що віковічна війна входить у вирішальний бій.
Армагеддон сьогодні не на території Ізраїлю. Гора Мегідо поступилась териконам Донбасу.
Сьогодні вершники Апокалипсису не верхи в сяючих лицарських обладунках, а всередині броньованих коней в чорних ребрастих шоломофонах.
Сталева піхота Великого князівства Литовського, зухвалі відчайдухи Сагайдачного, вершники-чорношличники запоріжського полку, броньована гвардія Рибалка і артилеристи Москаленка — сьогодні всі вони поглядають з небес на тих, хто б‘ється з рашистською навалою.
Українці усіх національностей і релігій відклали орало.
Українці взяли до рук зброю.
Віковічна війна вступає у вирішальний бій.
Віковічна ненависть до зневаги і ката вийшла на поверхню.
Віковічний розбрат між своїми переплавляється на булат.
Не треба шукати аналогії в історії.
Історія пишеться зараз.
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