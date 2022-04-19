Військовий журналіст Олександр Шульман про те, що віковічна війна входить у вирішальний бій.

Армагеддон сьогодні не на території Ізраїлю. Гора Мегідо поступилась териконам Донбасу.

Сьогодні вершники Апокалипсису не верхи в сяючих лицарських обладунках, а всередині броньованих коней в чорних ребрастих шоломофонах.

Сталева піхота Великого князівства Литовського, зухвалі відчайдухи Сагайдачного, вершники-чорношличники запоріжського полку, броньована гвардія Рибалка і артилеристи Москаленка — сьогодні всі вони поглядають з небес на тих, хто б‘ється з рашистською навалою.

Українці усіх національностей і релігій відклали орало.

Українці взяли до рук зброю.

Віковічна війна вступає у вирішальний бій.

Віковічна ненависть до зневаги і ката вийшла на поверхню.

Віковічний розбрат між своїми переплавляється на булат.

Не треба шукати аналогії в історії.

Історія пишеться зараз.