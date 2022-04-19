Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" оцінив, яких санкцій варто очікувати щодо росії

США скликають на 19 квітня зустріч із головами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії. Як повідомляє французьке видання BFMTV, йтиметься про створення спільної реакції на новий наступ росіян в Україні.

Думаю, західні країни продовжуватимуть постачати озброєння, надавати економічну допомогу і точково посилювати санкції там, де це можливо. Інші держави навряд чи змінять свою позицію і приєднаються до санкцій проти рф.

Швидше за все, можуть бути зрушення у питанні енергетичного ембарго, але воно запроваджуватиметься лише тими країнами, які можуть собі дозволити його запровадити, і які критично не залежать від імпорту російських енергоносіїв. В іншому – я не чекаю змін.

Багато хто зараз задається питанням – чи є сенс і далі грати в дипломатію, чи настав час несподіваних силових кроків, які знищать путінський режим. Може, й пора. Але важливо розуміти, що ресурсів на те, щоб повернути всі окуповані після 2014 року території, ми не маємо. Контрнаступати зараз теж складно, особливо в степових районах на півдні, принаймні без позбавлення росії переваги в повітрі. Нам можуть допомогти західні партнери, але це займе час.