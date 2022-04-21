Автор та підприємець Олексій Крол описав перспективи розвитку військових дій, а також наслідків війни для України та Росії

2 місяці тому обіцяв дати пару думок щодо перспектив війни, благо ситуація визначилася. 2 місяці я чекав. Зараз є що сказати.

1. РФ програла війну і буде фіксуватися в рамках Донецька/Луганська. Глобально все завершиться протягом кількох місяців, але залишиться сіра зона, випалена земля, яка в РФ не матиме інтересу, а Україна не матиме причин відновлювати її і боротися за неї. Протягом найближчих 15 років.

2. Зрозуміло, Путіну треба буде для внутрішнього споживання все показати, як перемогу, і як показову жертву обрано Маріуполь, який буде стертий з лиця землі.

3. Ключова інтрига не на полі бою, а європейське рішення щодо повного ембарго на купівлю російських ресурсів. Політики далекоглядно вважають, що стратегічно треба повністю відмовляти від газу та нафти з Росії, але комерсанти апелюють падінням ВВП, втратою робочих місць, підвищенням цін.

Зрозуміло, це той рідкісний випадок, коли політики, військові та розвід. суспільство право, а бариги – ні.

4. Мій прогноз, що ембарго буде введено + буде ще жорсткіший пакет санкцій.

5. Вся світова спільнота чекала на розв’язку, і Україна довела, що Росія це колос на глиняних ногах, порожнє місце, і крім нафти в неї немає нічого.

Ситуація показала, що спадщина СРСР закінчилася і нічого більше не створено. Усе. РФ спеклася.

6. Усі великі підприємства номінально декларували, що перестали працювати з РФ, але насправді вичікували.

Оскільки прогноз зрозумілий, то масовий результат із токсичної країни тільки почнеться, і до кінця року майже 100% великих підприємств підуть, західні партнери з РФ не торгуватимуть. Залишаться лише постачальники з Китаю.

7. Союзу БРІК — кінець. Усі розуміли, що це протистояння було між США та Китаєм, де РФ грала роль хулігана-провокатора. Поки що ситуація була невизначеною, Індія, Бразилія, тим більше Китай намагалися грати на два фронти.

Але оскільки ситуація визначилася, всі негайно дадуть задній хід + у США з’явилися додаткові. важелі. Першою дасть задню Індію, бо залежить від США по самі не можу.

Потім здасть Китай, розсудивши, що в цій ситуації треба стояти якнайдалі від РФ, щоб бризки гівна не потрапили. Ключова мета Китаю — нормалізувати відносини зі США, придумавши нову конфігурацію + зберегти свої позиції в Африці та Середній Азії. Але з Європи Китай поженуть, цей йому закрито.

Зрозуміло, Китай купуватиме у РФ нафту, і на це всі дивитимуться через пальці + отримає більше контролю над Далеким Сходом. Але США не дозволять йому рушити далі. Бразилія, тим більше, ПАР взагалі не гравці.

8. Усі дрібні сошки, які повискували і раділи, що США "втратили лідерство" знову вдадуться до США з висунутими мовами, які готові лизати сраку.

9. Проте відновлення лідерства США відбулося завдяки мужності України та повному роздовбленню та некомпетентності Росії.

10. Якщо 2 місяці всі країни вичікували, то майже одночасно всі нарешті схвалили посилку в Україну важкого озброєння, яке почне надходити до зони бойових дій протягом 3 тижнів, бо потрібна логістика, навчання.

Зараз армія України — найбоєздатніша у світі, а армія РФ — ганьба.

Суворов перекинувся у труні, проте великі російські полководці плачуть кров’ю від прикрості і ганьби.

Дуже шкода людей, хто переміг у Вітчизняній війні. Путін зрадив їх усіх, і парад 9 травня тепер сприймається як знущання.