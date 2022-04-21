Український економіст, ректор-засновник American University Kyiv Роман Шеремета спеціально для "Телеграфа" розповів, чим варто зайнятися вже зараз

Президент Володимир Зеленський заявив, що нам самим потрібно працювати над створенням так званого "плану Маршалла для України". Тобто пакету пропозицій – як відбудовуватимемо Україну після війни.

Чому це важливо робити вже зараз?

По-перше, якщо ми плануємо, наприклад, заморожені кошти рф використовувати для відновлення України, нам необхідно виграти міжнародні суди. На це потрібен час. Саме тому відповідні кроки слід робити вже сьогодні.

По-друге, слід планувати вже зараз підписання довгострокових документів із різними країнами, наприклад, про відновлення Київської області. Та сама Британія може взяти це на себе. США, наприклад, можуть взяти такі зобов’язання по Харківщині. І так далі. Вже зараз слід планувати, як ці країни діятимуть у цьому ракурсі.

Те саме стосується зруйнованих обстрілами українських міст. Вже зараз слід визначатися, які міста-побратими можуть нам допомогти у їх відновленні. Щоб побудувати таку співпрацю – потрібен час. І що швидше все почнеться, то краще.

По-третє, слід на випередження працювати з міжнародними структурами – МВФ, Світовий банк. Шукати на майбутнє довгострокові кредити, які можуть надати безпроцентно або під дуже низький відсоток. Плюс – домовлятися про списання вже існуючих заборгованостей (частково чи повністю).

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Керівництву України необхідно створити робочі групи, які б тут і зараз працювали над розробкою таких планів. Слід зробити ставку як на українських економістів, стратегів, так і на закордонних (можливо наших земляків, які працюють у тих же США і здатні надати пакети певних пропозицій). Тобто провести своєрідний аутсорсинг – щоби різні команди мислителів могли запропонувати свої ідеї для України.

Все це, наголошую, вимагає часу. І чим раніше ми почнемо це робити – тим швидше зможемо розпочати втілювати відновлювальні плани у життя.