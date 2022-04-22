Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко каже, що у росії йде великий шмон у ВПК:

У Твері згорів НДІ, який займався розробкою ракетної техніки в Росії. Тут у мене є добрий знайомий із Москви він розповів, що там справді сталося. А це вже цікаво.

По-перше, це не єдиний НДІ в Росії, який займається розробкою ракетної техніки. Є й інші, так що розмови, що тепер у Росії не буде "іскандерів", це трохи вигадка.

А ОТ ЦЕ НЕ ВИДУМКА. Зараз у Росії йде великий шмон у ВПК. Мій знайомий не простий хлопець і багато знає. І ось у Твер НДІ мала приїхати комісія з Москви наступного понеділка з перевіркою. Зараз йде шмон НДІ ВПК по всій Росії щодо крадіжки грошей під виглядом держрозробок військової техніки. Тому що коли Путін почав війну виявилося, що багато російської суперзброї це блеф і вигадка, а гроші отримали величезні.

Тож цю пожежу влаштувало швидше за все саме керівництво НДІ, щоб тепер розповідати, що всі документи згоріли, а от якби не згоріли, то вони б усе показали. Те, що загинули люди, їм начхати. Все керівництво вдало "врятовано" і від в’язниці також.

ОТ ТАКА ЦЯ РОСІЯ, а ви мені тут казки розповідали, що Путін все контролює і все знає. Та його як мале дитя обдурили його ж міністри і генерали і тільки війна показала, що російська зброя це блеф і фуфло.