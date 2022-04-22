Медіаексперт та екс-заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфа" розповів про розкол у російських політичних елітах.

У п’ятницю, 22 квітня, замкомандувача військ Центрального військового округу країни-агресора Рустам Міннекаєв заявив, що російська армія в ході так званого "другого етапу спецоперації" в Україні планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, забезпечити коридор у Крим, а також вихід до Придністров’я.

Пізніше прессекретар президента росії Дмитро Пєсков переадресував до Міноборони питання про можливе розширення цілей російської "спецоперації" в Україні.

Сьогоднішні події у росії підтверджують інформацію про існуючий розкол у політичних елітах. Необхідно звертати увагу не лише на заяви представників міноборони росії, а й на решту контексту політичних заяв Кремля.

По-перше, заява про наступний етап військових дій була зроблена нікому не відомим підневільним старшим офіцером. Що йому наказали, те й озвучив. Якщо щось піде не так – його просто ліквідують і все.

По-друге, прессекретар путіна – Пєсков – заявив, що у президента "не коментують проведення операції". Це як взагалі? Як верховний головнокомандувач у Росії може уникати планів покласти ще десятки тисяч своїх солдатів?

В наявності той факт, що в росії між групою військового керівництва і групою, яку представляє Пєсков, розгортається серйозна політична боротьба.

Ще цікавішим є публікація близького до Євгена Пригожина і міноборони Росії телеграм-каналу Readovka, який раніше обіцяв не реагувати на заяви Пєскова. Цей телеграм-канал перекрутив слова Пєскова, подавши їх як підтвердження заяв міноборони, чого не було.

Як написали у телеграм-каналі "відповідаючи на запитання журналістів, Пєсков порадив їм дивитися саме заяви офіційних осіб Міністерства Оборони з цього питання".

Це чиста брехня, бо Пєсков такого не говорив.

Таким чином, підтверджується версія про те, що продовження війни є для Шойгу-Кадирова-Кирієнтка-Турчака єдиним можливим способом уникнути арештів та руйнування кар’єри.

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