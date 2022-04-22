Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останню заяву росіян щодо захоплення півдня України та Придністров’я.

Уважно стежимо за черговими проблисками російської військової пропаганди, яка також йде за відомим кораблем. Несподівано деякий замкомандувача військами ЦВО росії Міннекаєв публічно заявив про те, що його країна завжди всім брехала і що вона насправді хотіла тупо вкрасти частину території України. З виходом до Придністров’я, де, на думку цього тонкого знавця та поціновувача російської культури, теж "пригнічують російськомовне населення". Захопити територію, знищивши при цьому якнайбільше українців. І зруйнувавши якнайбільше наших міст.

Коротко відповім.

Перше. Безумовно, всі подібні експансіоністські плани та сценарії ми чудово знаємо. І наші ЗСУ чітко висловляться з цього приводу.

Друге. Цей суб’єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив намір групи російських товаришів на скоєння військових злочинів із масовими вбивствами мирних громадян.

Третє. Всю цю "армію росії" разом з Росгвардією у якості офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією. І тому там у карателів вже горить земля під ногами.

І четверте. "Визволителі Придністров’я", вчіться правильно вимовляти слово "Україна". Воно з багатьох, у кого поки що російський паспорт, сильно і боляче зіб’є всю криваву пиху.