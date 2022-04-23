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Якщо ми втримаємося наступні два тижні, ми виграємо війну. Не виключено, що по максимальному сценарію - Віктор Трегубов

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Віктор Трегубов Віктор Трегубов
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росія намагається зірвати поставки зброї Україні від країн Заходу
росія намагається зірвати поставки зброї Україні від країн Заходу

Співзасновник партії "Демсокір" Віктор Трегубов висловився щодо того, від чого зараз залежить виживання України та й самих українців:

Моя маленька особиста думка.

Я — капітан Збройних Сил України.

Також я людина з певним багажем знань та контактів. Двадцять років в журналістиці і знання більшості людей в Україні, яких слід знати.

Виходячи з цього, я переконаний, що якщо ми втримаємося наступні два тижні, не дозволивши росіянам оточити наші сили на Донбасі — ми виграємо цю війну. Не виключено, що по максимальному сценарію. Ви знаєте, що таке максимальний сценарій. Якщо не втримаємося — ситуація з важкої стане смертельно небезпечною.

Ключовим елементом зараз є постачання зброї та швидке тренування нових підрозділів. В тому числі — швидке опанування іноземних зразків.

Я знаю (і саме знаю, а не уявляю, спекулюю, чи припускаю, бо "це моя робота — знати") — що одним з ключових наративів російської пропаганди зараз є зрив постачання України озброєнь. Бо вони також в курсі попередніх абзаців.

Наше виживання, і я маю на увазі як виживання України як геополітичного суб'єкту, так і виживання українців як значущої нації, так і фізичне виживання багатьох з тих, хто це читає, залежить від того, чи вдасться нам отримати та вчасно застосувати цю зброю.

Найближчим часом поширення вищезгаданих наративів, з вуст кого б вони не виходили — це внесок у наше знищення. Уникайте цього за всяку ціну. І не давайте це робити іншим, ані поза країною, ані всередини неї. Саме зараз — без всяких "але", вибачте.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Озброєння #Захід
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