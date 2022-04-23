Співзасновник партії "Демсокір" Віктор Трегубов висловився щодо того, від чого зараз залежить виживання України та й самих українців:

Моя маленька особиста думка.

Я — капітан Збройних Сил України.

Також я людина з певним багажем знань та контактів. Двадцять років в журналістиці і знання більшості людей в Україні, яких слід знати.

Виходячи з цього, я переконаний, що якщо ми втримаємося наступні два тижні, не дозволивши росіянам оточити наші сили на Донбасі — ми виграємо цю війну. Не виключено, що по максимальному сценарію. Ви знаєте, що таке максимальний сценарій. Якщо не втримаємося — ситуація з важкої стане смертельно небезпечною.

Ключовим елементом зараз є постачання зброї та швидке тренування нових підрозділів. В тому числі — швидке опанування іноземних зразків.

Я знаю (і саме знаю, а не уявляю, спекулюю, чи припускаю, бо "це моя робота — знати") — що одним з ключових наративів російської пропаганди зараз є зрив постачання України озброєнь. Бо вони також в курсі попередніх абзаців.

Наше виживання, і я маю на увазі як виживання України як геополітичного суб'єкту, так і виживання українців як значущої нації, так і фізичне виживання багатьох з тих, хто це читає, залежить від того, чи вдасться нам отримати та вчасно застосувати цю зброю.

Найближчим часом поширення вищезгаданих наративів, з вуст кого б вони не виходили — це внесок у наше знищення. Уникайте цього за всяку ціну. І не давайте це робити іншим, ані поза країною, ані всередини неї. Саме зараз — без всяких "але", вибачте.