Колишній депутат та екс-заступник голови Радміну Криму Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу" висловив думку, що гарантії безпеки не працюють

Переговори з країнами-партнерами щодо гарантій безпеки для України завершаться протягом тижня. Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

Але я думаю, що треба припинити сподіватися на якісь гарантії безпеки.

У нас, з точки зору міжнародного права та цивілізованих відносин держав, було достатньо гарантій безпеки і до російського нападу. У тому числі великий російсько-український договір, багато угод на конкретні теми. Плюс – це Будапештський меморандум.

Але зрештою ми опинилися в умовах, коли жодні гарантії не працюють. Коли ядерна держава і, на жаль, поки що член Радбезу ООН, розпочала агресію проти суверенної держави.

Тому, на мій погляд, слід перестати вести пусті розмови на цю тему. Принаймні, в тій частині, що ми сподіваємося отримати якісь гарантії від Росії. У ситуації, що склалася, це – абсурд.

Думаю, всі переконалися (і українське політичне керівництво, і весь наш народ), що головною гарантією безпеки є сильна та професійна українська армія, потужна оборонна промисловість, яка може забезпечити принаймні основні потреби оборони країни.

А вже на другій позиції – системи колективної безпеки. І тут якісь напівзаходи, паперові гарантії від когось нічого не варті. Якщо відмінусувати росію, від кого хочемо отримати такі гарантії? Від США, Великої Британії, європейських партнерів? Але кожна країна є членом НАТО. І якщо вона починає військовою силою захищати Україну – це означає, що і все НАТО вступає в таку війну. Чого не буде.

Тож вистачить займатися самообманом! Треба розуміти, що ми вступаємо в НАТО (вже після війни), або не вступаємо (і тоді розраховувати доводиться на свої сили). Ще один варіант – ініціювати створення, можливо, більш дієздатних, твердих у захисті демократії та загальнолюдських цінностей, результативніших альянсів. І Україна може бути ініціатором створення таких альянсів.