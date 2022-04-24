Ніколи не чіпай українців: як популярна стратегія "Козаки" передбачила майбутнє - Ілля Полудьонний

Автор
Ілля Полудьонний Ілля Полудьонний
Дата публікації
Українці - це непереможні козаки з однойменної гри-стратегії 2000-х Новина оновлена 24 квітня 2022, 15:48
Українці - це непереможні козаки з однойменної гри-стратегії 2000-х

Психолог Ілля Полудьонний поділився думками, чим український народ нагадує козаків з гри-стратегії "Козаки"

Як правило пишу про психологію, але зараз патріотично-ностальгійне.⠀

Була в часи юності популярна на компі стратегія — "Козаки" (хто 30+ пустили сльозинку). Розробники гри, що важливо, українці — GSC Game World.⠀

В цій стратегії можна було грати за країни які брали участь у європейських війнах. За всі країни Європи здобувши ресурси була механіка технологічно "перейти" із 17 до 18 сторіччя. Це давало нові наукові апдейти та унікальні юніти. Хто перший перейшов той самий п***атий стратег і його всі боялися.⠀

Була серед цих десятків країн і наша Ненька. Ні якого переходу у 18 ст. Україна не мала, апдейтів крутих у науковій академії не з'являлось, і щодо юнітів була скромна.⠀

Але розробників все одно постійно критикували що Україна не збалансована. По-перше, юніти були дуже сильні. Сердюки найпотужніші серед воїнів на дистанції, а січові козаки носилися по мапі як скажені. Тільки за якусь Францію "каре" побудував з піхоти, а тобі вже забігли в ср*ку і нарізають. Розробники казали: "Все збалансовано, в України ж не має технологій натомість".

Але було по-друге. В грі одна з ключових механік — захоплення селян. Як це працювало: прибіг ти на ворожу, наприклад, Саксонську базу, а там селяни щось пораються, зерно збирають, ліс валять. Якщо поруч з селянами були воїни-охоронці, то вони починали вас атакувати всі гуртом, але якщо не було охорони, то селяни просто переходили на ваш бік. Типу на**я ці проблеми.⠀

Лише в єдиної України ця механіка не працювала. Тобто прибігали ви кониками на базу Українців, там у селян посівна, і їм пох** є поруч воїни чи не має, вони беруть мішки або що там в руках і починають вас тими мішками п**дити. Захопити Українських селян було просто технічно неможливо. Доходило до смішного, на деяких змаганнях забороняли грати за Україну, бо можна було побудувати базу, наклепати купку селян і через 2 хвилини виграти, бо дали всім п**ди лопатами.⠀

Гравці кричали: "Це не чесно!"

Розробники відповідали: "Це історично!"

Гравці кричали: "Ой, та прям!"⠀

Через 20 років хочеться врешті сказати тим критикам — ну-бо позакривали їб***ники.

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Теги:
#Україна #Війна #Гра #Козаки
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