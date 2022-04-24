Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда підбив проміжні підсумки перших двох місяців війни в Україні

Два місяці російсько-української війни. Спроба проміжних підсумків:

Україна вистояла, і зняла з порядку денного питання збереження суверенітету держави.

Триває оборона Маріуполя, який став містом-мучеником.

Воєнні злочини рашистських окупантів стали відомими всьому світу.

Остаточно зруйновано міф про "другу у світі армію" росії.

Україні завдано величезних збитків.

5 мільйонів громадян України залишили межі держави, понад 1 мільйон повернувся.

Україна значно прискорилася на шляху європейської інтеграції, подала заявку на вступ до ЄС.

В інформаційному просторі держави продовжує звучати тема ефемерних "гарантій безпеки" замість євроатлантичної інтеграції.

Російсько-українські переговори про досягнення миру проходять здебільшого непублічно.

Прийшли до тями окремі персонажі української політики, яких не було видно у перші тижні війни.

Суттєво змінилася позиція західних партнерів України, які почали постачання важкого озброєння.

Громадяни рф продовжують підтримувати політичний курс х*йла.

NB: ПЕРЕЛІК не є вичерпним, швидше є інформацією до роздумів.