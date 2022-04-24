Два місяці війни: міф про "другу армію світу" зруйновано - Євген Магда
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Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда підбив проміжні підсумки перших двох місяців війни в Україні
Два місяці російсько-української війни. Спроба проміжних підсумків:
- Україна вистояла, і зняла з порядку денного питання збереження суверенітету держави.
- Триває оборона Маріуполя, який став містом-мучеником.
- Воєнні злочини рашистських окупантів стали відомими всьому світу.
- Остаточно зруйновано міф про "другу у світі армію" росії.
- Україні завдано величезних збитків.
- 5 мільйонів громадян України залишили межі держави, понад 1 мільйон повернувся.
- Україна значно прискорилася на шляху європейської інтеграції, подала заявку на вступ до ЄС.
- В інформаційному просторі держави продовжує звучати тема ефемерних "гарантій безпеки" замість євроатлантичної інтеграції.
- Російсько-українські переговори про досягнення миру проходять здебільшого непублічно.
- Прийшли до тями окремі персонажі української політики, яких не було видно у перші тижні війни.
- Суттєво змінилася позиція західних партнерів України, які почали постачання важкого озброєння.
- Громадяни рф продовжують підтримувати політичний курс х*йла.
NB: ПЕРЕЛІК не є вичерпним, швидше є інформацією до роздумів.
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