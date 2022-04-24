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Два місяці війни: міф про "другу армію світу" зруйновано - Євген Магда

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Євген Магда Євген Магда
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Війна в Україні суттєво змінила ставлення Заходу Новина оновлена 24 квітня 2022, 21:06
Війна в Україні суттєво змінила ставлення Заходу

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда підбив проміжні підсумки перших двох місяців війни в Україні

Два місяці російсько-української війни. Спроба проміжних підсумків:

  • Україна вистояла, і зняла з порядку денного питання збереження суверенітету держави.
  • Триває оборона Маріуполя, який став містом-мучеником.
  • Воєнні злочини рашистських окупантів стали відомими всьому світу.
  • Остаточно зруйновано міф про "другу у світі армію" росії.
  • Україні завдано величезних збитків.
  • 5 мільйонів громадян України залишили межі держави, понад 1 мільйон повернувся.
  • Україна значно прискорилася на шляху європейської інтеграції, подала заявку на вступ до ЄС.
  • В інформаційному просторі держави продовжує звучати тема ефемерних "гарантій безпеки" замість євроатлантичної інтеграції.
  • Російсько-українські переговори про досягнення миру проходять здебільшого непублічно.
  • Прийшли до тями окремі персонажі української політики, яких не було видно у перші тижні війни.
  • Суттєво змінилася позиція західних партнерів України, які почали постачання важкого озброєння.
  • Громадяни рф продовжують підтримувати політичний курс х*йла.

NB: ПЕРЕЛІК не є вичерпним, швидше є інформацією до роздумів.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Висновки #Євген Магда
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