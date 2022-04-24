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Російські окупанти в масках навіть у себе вдома: вони бояться, бо знають що зробили - Юрій Гудименко

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Юрій Гудименко Юрій Гудименко
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Частина армії рф встигла повернутися додому разом з речами, награбованими в Україні Новина оновлена 24 квітня 2022, 22:26
Частина армії рф встигла повернутися додому разом з речами, награбованими в Україні

Український блогер та політичний діяч Юрій Гудименко помітив, що російські військові по поверненню з України на власних фото закривають обличчя.

По соцмережах побігли світлини, на яких російські окупанти, які повертаються до себе на росію, вдягнені в українські військові фліски та "талани". Фліски наші, до речі, і справді з**бісь, "талани" я поки не вдягав, бо в мене є куплені і розношені ще у 15-му році ботинки, але і *уй на все це, я не про те хотів сказати.

Вони в масках.

Ці російські окупанти в себе вдома, у своїх рідних Усть-Пиздюйськах, повернувшись до своїх у**біщних жон – закривають обличчя балаклавами.

І я знаю, чому вони це роблять. І ви це знаєте.

Вони бояться. Вони бояться нас. Нас всіх.

Вони знають, що вони зробили. І вони страшно, неймовірно ссуть наслідків.

Я навіть не думаю, що це було в них таке осмислене рішення чи наказ закрити ї**соси. Більше того, я певен, що такого наказу не було. Їм це підказали самі інстинкти. Як тваринам, які роз**дарасили хату у відсутності хазяїна.

І я знаю, що вони праві. Праві в тому, що бояться.

Тому що ми прийдемо. І спитаємо. З усіх них.

В ідеалі – якщо це буде робити держава. У нас є, кому працювати з цим. Але держава – це не людина, у державі змінюються президенти, керівники розвідслужб, політична ситуація. Тому, імовірно, це буде робити, скажімо так, не тільки держава. Я поспілкувався з людьми, і розумію, що це відбудеться точно. Гарантовано. Більше того, це відбувається вже.

І так має бути. Тому що Буча. Тому що Бородянка. Тому що Маріуполь. Тому що Україна.

По**й, як ви ховаєтесь. По**й, де ви живете, по**й взагалі все.

Чуєте, що то шелестить на вулиці за стіною?

Не звертайте уваги. Це лише вітер.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Армія РФ #Окупанти #Мародери
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