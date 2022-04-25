Головний редактор "Апострофа", військовий оглядач Денис Попович спеціально для "Телеграфа":

Розпочався третій місяць широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

І за цей час мало в чому змінилася лише росія.

Кремлівська верхівка демонструє бажання знищити Україну, яке дедалі менше підкріплюється реальними можливостями.

А все тому, що Україна та світ сильно змінилися. Ми зрозуміли, що можемо бити цього ворога. Зрозумів це й світ.

А ще світ зрозумів, що Україна справді є форпостом, здатним зупинити поширення російського впливу на Захід. Про це свідчить посилення постачання важкого озброєння до нашої країни, про які не могло бути й мови ще кілька тижнів тому.

На сьогоднішній день з’ясувалося, що російська армія, хоч і є численною і має значну вогневу міць, але це, як і раніше, армія СРСР, яка мислить категоріями Другої світової війни.

Українська армія сповідує більш сучасні практики, що відповідають стандартам НАТО. Це допомагає нам успішно протистояти росіянам, а прибуття сучаснішої зброї має допомогти нам розгромити загарбників.

З боку світової спільноти хотілося б бачити ще й посилення санкцій у вигляді ембарго на енергоносії, яке могло б підірвати фінансові можливості росії і допомогло б швидше закінчити війну.