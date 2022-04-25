Україна та світ змінилися, а ось росія та її армія – ні - Денис Попович
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 269
Головний редактор "Апострофа", військовий оглядач Денис Попович спеціально для "Телеграфа":
Розпочався третій місяць широкомасштабного вторгнення росії в Україну.
І за цей час мало в чому змінилася лише росія.
Кремлівська верхівка демонструє бажання знищити Україну, яке дедалі менше підкріплюється реальними можливостями.
А все тому, що Україна та світ сильно змінилися. Ми зрозуміли, що можемо бити цього ворога. Зрозумів це й світ.
А ще світ зрозумів, що Україна справді є форпостом, здатним зупинити поширення російського впливу на Захід. Про це свідчить посилення постачання важкого озброєння до нашої країни, про які не могло бути й мови ще кілька тижнів тому.
На сьогоднішній день з’ясувалося, що російська армія, хоч і є численною і має значну вогневу міць, але це, як і раніше, армія СРСР, яка мислить категоріями Другої світової війни.
Українська армія сповідує більш сучасні практики, що відповідають стандартам НАТО. Це допомагає нам успішно протистояти росіянам, а прибуття сучаснішої зброї має допомогти нам розгромити загарбників.
З боку світової спільноти хотілося б бачити ще й посилення санкцій у вигляді ембарго на енергоносії, яке могло б підірвати фінансові можливості росії і допомогло б швидше закінчити війну.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-