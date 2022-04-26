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"Українські спецслужби дуже хороші!". Що розповів ветеран Французького Іноземного Легіону - Юрій Марченко

Автор
Юрій Марченко Юрій Марченко
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Французький Іноземний легіон Новина оновлена 26 квітня 2022, 14:49
Французький Іноземний легіон

Український журналіст Юрій Марченко розповів історію про знайомство з колишнім британським військовим, який розхвалив український спецназ

З приводу вибухів і пожеж будь-яких об’єктів на території РФ.

Якось багато років тому я зайшов до бару свого готелю в Дубаї і замовив сидр. До мене раптом обернувся дядько років 50, що сидів за барною стійкою, і запитав: "Чому сидр?" Дядько був здоровенний, суворий і зі шрамом на обличчі, тому я вважав за краще відповісти. Я пояснив, що моя перша в житті подорож за кордон була до Лондона, і там я цю випивку розкуштував. Здається, йому сподобалася відповідь, тому що він потис мені руку, оголосив, що він Томас з Ньюкасла, теж любить сидр, тому тепер ми випиватимемо.

Протягом найближчих годин півтори з’ясувалося, що він служив спочатку в британській армії, потім у французькому Іноземному легіоні, після цього об’їхав увесь світ, а зараз видобуває алмази в Африці і продає їх у Дубаї. Загалом, персонаж із якоїсь книги чи фільму.

Коли Томас дізнався, що я з Києва, то дуже зрадів. "Я служив з українцями в Іноземному легіоні, круті хлопці, в основному з КейДжиБі (КГБ — ред.) та spetsnaz, досі іноді листуємося!" Я у відповідь якось пожартував, що зараз у нас не КейДжиБі, а ЕсБеУ, і що загалом, мабуть, трохи інша ситуація.

І тоді Томас замовк. Він секунд 10 здивовано дивився на мене, а потім сказав монолог у такому дусі: "Ти серйозно? Ти правда вважаєш, що ваші спецслужби слабкі? Я спілкуюся з багатьма вашими хлопцями, я знаю, про що говорю. Ваші спеціальні сили насправді дуже хороші".

Тоді я подумав, що він просто блазнює або хоче мене потішити.

А тепер уже не впевнений.

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Теги:
#СБУ #РФ #КДБ #Спецназ #Окупанти
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