Експерт-політолог, шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко стверджує, що екс-президент Віктор Янукович повинен був "піти з посади"

Як Янукович та його при*урки допомогли Путіну розпочати ідіотську війну з Україною

Зараз уже про це можна говорити, бо напишу. Пам’ятаєте перед війною британці зливали інфу про те, що Путін хоче поставити маріонетковий уряд на чолі з Царьовим? Так ось. Це тупорилі у@бки дійсно намагалися це реалізувати. 28 лютого, після захоплення Сухолуччя та Іванівського району загалом із Мозиря привезли Януковича, Клюєва, Якименка, Табачника, Царьова та інших виродків з уряду Януковича та регіоналів. Був такий колишній продюсер 112 каналу Зубрицький. Вони жили в Сухолуччі у мисливському будиночку Януковича і готувалися з 10 березня займати у Києві кабінети. Царьов мав очолити Верховну Раду та стати в.о. президента України після того, як Янукович повернувшись до Києва на кшталт "легітимного президента" і прийняв би три укази:

1. Про скасування всіх законів ухвалених у 2014-2022.

2. Про розпуск Верховної ради та призначення дострокових парламентських та президентських виборів.

3. Про "відхід" з посади президента

Росія та колаборанти були впевнені, що в Україні все готове та пройде гладко. Коли все пішло не за сценарієм, то у проміжку між 15-20 березня вся шобла Януковича згорнулася і поїхали до Росії хто куди.

Найбільші питання у Кремля виникли до Якименка, який за Януковича був головою СБУ. За фактом Якименко брав гроші у ФСБ, а також у Курченка. Якименко переконував Кремль в тому, що в нього все під контролем і його сітка буде здатна забезпечити перехоплення влади за підтримки Росії. У результаті Путін ухвалив рішення про атаку на Україну на базі абсолютно недостовірної інформації.

За підсумками вторгнення Росії в Україну в Кремлі до при*урків Януковича немає жодної віри, і вони були відключені від федеральних каналів, а комунікація з ними припинена.

Отак працювали спецслужби Росії. Ось на такому ідіотизмі та ідіотах, який очевидний будь-якій розсудливій людині в Україні, Путін побудував свої "грандіозні плани". Саме тому Росія приречена на поразку. Мультик Путіна про велич Росії, який вклали хворі люди на кшталт Проханова та Мединського плюс величезна корупція та брехня оточення породили жахливого мутанта, який кинувся руйнувати Україну та становить загрозу для всього світу.

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