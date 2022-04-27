Український політолог Юрій Романенко розповів про особливості військової економіки України

Вже сьогодні в США голосуватимуть за ленд-ліз для України, — Білий Дім

Голосування має відбутися о 21:00 27 квітня за київським часом. Коли закон про ленд-ліз буде проголосований — це дасть необхідні повноваження Байдену та значно прискорить постачання з США Україні озброєння, продовольства, необхідних матеріалів в оренду чи без оплати.

США утворюють інфраструктуру довгої війни. А Україна – ні. Сьогодні було завдано другого удару по мосту у Білгород-Дністровському. Росія цілеспрямовано руйнує економічну інфраструктуру України, роблячи ставку на фіскальну кризу як інструмент руйнування країни.

Чим ми відповідаємо? Балаканиною про план Маршалла. І мріями про те, як ділитимуть потоки.

Через півроку ми входитимемо у новий опалювальний сезон. Де житимуть і за що мільйони біженців? Уряд судомно намагається дати забудовникам заробити, коли потрібно швидко будувати розподілені модульні містечка? Чому не багатоповерхівки? Тому що багатоповерхівки простіше розбомбити. Маріуполь показав, що орки щодо цього не паряться.

Нам потрібна мілітаризована розподілена економіка. Не великі нафтобази, в які легко влучити, а маленькі нафтобази, куди складно влучити і які допоможуть фермерам та бізнесу забезпечити свої потреби, а у разі наступу ворога – армії. Росія легко руйнує великі об’єкти, але безсила проти розподіленої системи.

Необхідна координація та ретельне планування. Хто, що і де будує замість знищеного чи виходячи з потреб.

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Потрібні будівельні армії, які швидко будують все, що потрібне — зруйновані мости, заводи в горах. Ці армії не менш важливі, ніж армії на фронті. Тому що фронт, що не спирається на сильну економіку, просто розвалиться. А нові ініціативи Гетьманцева просто вбивають. Російський економічний корабель Гетьманцева повинен піти нах@й.

Ми вже за@бались ОП говорити, щоб вони зупинили цього шкідника. ОП, ви хочете, щоб голодні люди витягли вас з бункера? Якщо ви не можете придумати, як вирішувати проблеми, то просто кличте розумних людей і давайте їм повноваження, поки вони ще є в Україні. Надії, що всі сплатять американці, а система розпилу існуватиме далі — розваляться разом із економікою.

Далі — потрібно випускати людей за кордон. Мільйони мужиків сидять та проїдають ресурси, коли могли б заробляти гроші в Європі та надсилати їх сюди. Два місяці вони замкнені в Україні. Яке завдання вирішує Україна? Чи створили мільйони нових робочих місць? Ні. То що ми робимо, крім того, що створили жахливий тиск на житловий фонд та бюджет? В армію забрали достатньо людей, але на кого і що спиратиметься армія, якщо немає роботи та економіка не генерує нічого? Ми збираємося жити за рахунок ленд-лізу? Тож навіщо в злиднях тримати людей, які нічого не роблять?

Зараз люди доїдають останнє, тому треба якнайшвидше запускати нову економіку війни. Потрібно закрити купу непотрібних міністерств та відомств. Як писав мені один маленький чиновник: "Ми сьогодні не заповнюємо десятки папірців на день і нічого не розвалилося". Фактично скасовано швидкісний режим на дорогах в Україні — теж нічого не розвалилося. Сотні тисяч людей отримали на руки автомати — ви чули про масове пограбування банків?

Багато позитивних змін відбуваються лише тому, що держава не має сил регулювати те, що й не має регулювати. Або тому, що в перші дні війни прокурорсько-ментівсько-суддівська шваль втекла. І, виявилося, можна чудово без них жити. Але тільки трохи полегшало, як вся шваль полізла назад і починає хитати права.

Половина армії одягнена волонтерами, а вони зібралися новими податками в’єб@ть економіку. Вб’ють і волонтерку, і економіку, і країну. Але ми не дамо.