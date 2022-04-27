Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан спеціально для "Телеграфу" проаналізував підсумки зустрічі міністрів оборони у "Рамштайні"

Зусилля української дипломатії та вищого військово-політичного керівництва дають результат. Свідченням цього є те, що вчора в Рамштаймі зібралося дуже солідне представництво – понад 40 країн (НАТО та союзники), представлених міністрами оборони, для координації діяльності щодо допомоги Україні у відбитті російської агресії.

Як на мене, західні партнери фактично відкрили політико-дипломатичний другий фронт проти рф. З метою надання відповідної підтримки Україні.

Це сигнал для росії, що та фаза, на яку вона розраховувала – активна бойова діяльність на території України – не принесе користі агресору. І ми вже це бачимо. У різних операційних зонах супротивник немає проривних успіхів. Лише окремі позиційні. Тимчасові.

Але вже очевидно, що ця фаза російського широкомасштабного вторгнення, як і перша (бліцкриг), приречена на провал.

Відбулася мобілізація зусиль наших партнерів з ініціативи США, вустами якої говорив її міністр оборони Остін, наголошуючи, що Захід "продовжить зрушувати небо та землю", щоб задовольнити потреби Києва у цій війні. Ці слова свідчать про розуміння ключової країни світу та її партнерів реальних загроз з боку росії. І висловлення чітких намірів надати Україні відповідну допомогу. Насамперед, важким озброєнням, причому не лише оборонним, а й наступальним.

До речі, сьогодні Палата представників США розгляне законопроект про ленд-ліз України. Той самий, що Сенатом уже схвалений. Це ще одне підтвердження підтримки нашої країни та хороших наших перспектив.

Вже відомо, що формат, про який домовилися у Рамштайні, буде щомісячним. Контактні групи постійно координуватимуть діяльність, щоб оперативно надавати Україні певну зброю.

Дуже показовою вважаю недавню заяву міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Хепі про те, що удари з боку України по військових об’єктах рф були б цілком обґрунтовані.

На мою думку, давно час полоскотати ребра путіну на його території. Як це відбуватиметься – нюанси, якими мають займатися наші ЗСУ, розвідка, спецслужби. Але далі терпіти односторонні російські ракетні удари по нашим інфраструктурним об’єктам, цивільним будівлям, мирним жителям – неможливо. Потрібні дії у відповідь на території рф. Незважаючи на ті загрози, які звучать із цього приводу з боку країни-агресора.

На жаль, нам не вдалося разом із партнерами до кінця закрити небо. І це дозволяє росії використовувати, у тому числі, балістичні ракети для заподіяння нам серйозної шкоди.

Проте те, що сталося у Рамштайні, може виправити ситуацію. Це потужний крок у рамках мобілізації західних партнерів для підтримки України. І це додасть нам сил та озброєння, у тому числі у контексті переходу ЗСУ на озброєння НАТО.

До речі, присутній на тій зустрічі міністр оборони України Олексій Рєзніков акцентував на тому, яка саме зброя (зокрема наступального характеру) нам потрібна.

Ще один важливий момент. Заступник голови Міноборони Великої Британії Джеймс Хіпі анонсував постачання Україні високоточних ракет класу "земля-повітря" Brimstone, для використання яких потрібні гелікоптери або літаки, а також певний досвід.

Упевнений – якби ця ситуація попередньо не обговорювалися, якби не погоджувалися параметри подальшого використання такого виду ракет, то, очевидно, Україна їх і не просила б. І не отримала б…

Думаю, що наші військовослужбовці вже пройшли відповідне навчання. Вивчили "від" та "до" процедуру використання Brimstone. І ті будуть запущені у практичну діяльність у ті терміни, які обговорено українською та британською стороною.