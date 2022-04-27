Експерт-міжнародник та колишній командир однієї з рот "Айдара" Євген Дикий спеціально для "Телеграфу" проаналізував, чого чекати Україні від загострення на Придністров’ї

Невизнане Придністров’я ("Придністровська Молдавська Республіка" – "ПМР") лихоманить третю добу поспіль.

Так, у понеділок, 25 квітня місцеві силовики заявили про обстріл "Міністерства держбезпеки ПМР" у Тирасполі.

У вівторок, 26 квітня, з’явилася інформація про вибухи на території місцевої телерадіостанції (дісталося двом вежам-ретрансляторам) та військового аеродрому (поки що немає чітких підтверджень).

У середу, 27 квітня, стріляли у селі Ковбасна, де розташований найбільший у регіоні склад боєприпасів.

Те, що відбувається в окупованих росією районах Молдови (так званому Придністров’ї або "ПМР") однозначно робиться руками рф і місцевої окупаційної влади. Україна поки що абсолютно не зацікавлена в будь-яких діях у зазначеному регіоні.

Мету російських процесів у Придністров’ї визначити складно, оскільки дії рф останнім часом все менше керуються логікою, доступною психологічно адекватним людям, і, відповідно, все складніше прогнозуються.

З погляду військової ситуації, використання рф контингенту в Придністров’ї для атаки на Україну (швидше за все – на Одеському напрямку) абсолютно неперспективне.

Весь контингент росії там становить 6 тисяч осіб, з них 3 тисячі – найняті за контрактом місцеві жителі. Боєздатність цього угруповання нижча навіть за Одеську міську тероборону, а з ЗСУ краще навіть не порівнювати. Бронетехніки та важкого озброєння там теж дуже мало. Тобто спроба росіян наступати з Придністров’я силами, що є там, на територію України була б просто "прикрим самогубством".

До того ж, для застосування цього угруповання рф не вимагає будь-яких додаткових пояснень, адже з території Придністров’я росія ще в перший день війни робила ракетні обстріли території України.

Тоді навіщо весь цей цирк із "обстрілами" та іншими "атаками"?

Напрошується гіпотеза, що росія може під приводом "захисту від українських терористичних атак" офіційно визнати "ПМР", як раніше визнала фейкові "Л-ДНР". І "продати" це як визначну російську перемогу до 9 травня. Адже інших перемог до цієї сакральної дати поки що не видно.