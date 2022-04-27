Блогер Таня Адамс прокоментувала ставлення до біженців та переселенців

Ви пишете "є занедбані будиночки по селах, нехай біженці живуть там". Ви не розумієте, що людина без грошей не зможе зробити занедбаний будиночок житловим?

Ви розумієте, що, наприклад, моя тітка, якій 75 років і пенсія в 4к, ніяк не зможе провести в будиночок світло, воду, відремонтувати дах, стіни, купити меблі?

Ви розумієте, якщо тобі не 75, то потрібна робота, якої ніколи немає там, де є занедбані будиночки?

Ви розумієте, що ці ваші с*ані поради незамутнених єнотів лише ображають?

Ви, які збираються насильно відправляти на фронт мужиків, розумієте, що людина, яка не бажає воювати, — це або всім тягар, або труп, або обмінний фонд?

Ви знаєте, що молодий на вигляд чоловік може мати глобальні проблеми зі здоров’я?

Ви розумієте, що не всіх взагалі беруть у ЗСУ і навіть в тер. оборону? Ви хоч на хвилину задумалися про те, що судите, не маючи жодних підстав? Розпоряджаєтеся чужим життям, не маючи на те жодних повноважень? Хто ви блд такий, щоб вирішувати замість людини та законів країни, що саме має робити хтось?

Ви, хто нескінченно і несамовито нав'язує усім своє бачення правильного і неправильного, як взагалі плануєте інтегруватися в європейську систему, коли правильний лише закон, а на вашу приватну думку всім нас*ати.

І це тільки поки ви цю думку не озвучуєте чи озвучуєте анонімно. В інших розкладах — просто судовий позов за фразу "жінка має варити борщ", бо ні чоловік, ні жінка не винна вам нічого, крім описаного в законодавчих актах. І ставтеся до цього як завгодно, але мовчки.

Ви вже визначитеся якось для себе: хапати на вулицях і відправляти на фронт будь-яких, хворих, боягузливих, тих, хто очевидно корисніший у тилу, чи мотивована професійна армія?

Біженці — люди з рівними правами чи неприємна штука, яку треба засунути якнайдалі і нехай там гребуться як хочуть?

Дитина зі Слов’янська, яка попросила тунця в банці, ох*ініла або все ж таки просто голодна? Що у вас взагалі в голові є, коли ви пишете: "Його бабуся стопудово у 14-му ополченців годувала"?

Блд, "яке кончене" — це не завжди про РФ, на жаль. Іноді просто опускаються руки кількості ідіотів, причому кагбе серед однодумців.