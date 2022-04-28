Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко спеціально для "Телеграфу"

Представники НАТО після зустрічі на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині домовилися про створення контактної групи з питань оборони України.

А заступник голови Міністерства оборони Великої Британії Джеймс Хепі анонсував постачання Україні високоточних ракет класу "земля-повітря" Brimstone.

Це більш ніж важливі для України та світу події. Вирішуються стратегічні завдання. Для більш ефективного постачання зброї в Україну наші партнери створили центр з управління цією допомогою. І від поставок радянських зразків озброєння чи своїх, але минулого століття, вони переходять до поставок сучасних зразків.

Те озброєння, що постачалося нам раніше, дозволяло знищувати окупантів з росії, проводити успішні оборонні операції. А те, що поставляється з недавніх пір і поставлятиметься надалі – кардинально змінює ситуацію. І дозволяє не лише оборонятися, а й наступати. Це чітко сформулював Ллойд Остін – міністр оборони США. Він підкреслив, що якщо раніше нам просто допомагали встояти у війні з рф, то тепер поставлене завдання — послабити рівень росії настільки, щоб вона в найближчому майбутньому не була здатна повторити подібну агресію.

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Це – нове військово-політичне завдання. І саме тому допомога Україні стає систематизованою та потужнішою. А міністри оборони країн-членів НАТО щомісяця збиратимуться, щоб координувати дії в цьому напрямку.

Як і раніше, на даний момент закривати небо над нами своїми військами НАТО не буде. Воювати з рф альянс не збирається. Натомість має намір забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони. А те, що ППО – це важливий чинник сучасної війни, ми переконалися з першого дня повномасштабного вторгнення росії. І переконуємось третій місяць.

ППО стратегічно впливає на те, що відбувається на сухопутному театрі воєнних дій. А у рф перевага над Україною в ракетних комплексах, значна – в ударній авіації (у нас вона куди в меншій кількості і старіша). І ліквідувати цей дисбаланс можна лише за наявності потужної ППО.

Рівень "Стінгерів" та інших переносних зенітно-ракетних комплексів – це одне. А ось рівень озброєння середнього радіусу дії з можливостями протиракетної оборони – це зовсім інше.

Той самий російський "Іскандер" має можливість запускати як крилаті ракети, так і балістичні. І якщо з крилатими ми навчилися досить ефективно боротися (у тому числі з горезвісним "Калібром"), тому що у них невелика швидкість і поверхня, що відображає, то з балістичними — проблематично.

І нам важливо перейти у засобах ППО до рівня, коли ми зможемо за допомогою союзників давати відсіч і балістичним ракетам. І самі отримати можливість вражати ворожі об’єкти на досить великих відстанях.

Якщо говорити про освоєння українськими військовослужбовцями найновіших зразків озброєння, то я як офіцер, який має зокрема ППОшну освіту, зазначу таке. Наші хлопці неймовірно мотивовані. За освоєнням нової техніки, нових видів озброєння вони б’ють рекорди. Такі оцінки чув інструкторів, які їх навчали.

Безумовно, будь-який зенітно-ракетний комплекс складний, особливо якщо там є системи ще вищого рівня. Але на рівні експлуатації та застосування можна підготувати персонал за кілька місяців.